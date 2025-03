Iz Pentagona upozoravaju kako je Signal na meti ruskih hakera

Čini se kako dodavanje novinara u grupu američkih visoko rangiranih političara na komunikacijskoj platformi Signal nije jedini način na koji bi neželjene osobe mogle saznati tajne američke vojske. Naime, nakon što je Jeffrey Goldberg objavio nevjerojatnu informaciju kako je dodan u spomenutu grupu, iz Pentagona su objavili kako, zbog otkrivenog sigurnost propusta, ne savjetuju korištenje te aplikacije.

Usprkos činjenici što se šefica Signala Meredith Whittaker pohvalila s enkripcijom i sigurnosti svoje platforme, iz Pentagona kažu kako je ta komunikacijska aplikacija na meti ruskih hakera. U teoriji to bi moglo značiti da su, osim jednog američkog novinara, i ruski hakeri mogli pratiti dopisivanje najvećih američkih dužnosnika oko napada na Jemen, ali i brojnih drugih tajni američke vojske i politike.

Ipak, ne postoje dokazi kako je do toga zaista došlo, niti se to uopće spominje u medijima, no to je svakako upozorenje kako se za takav tip tajne komunikacije trebaju koristiti sigurnija rješenja jer, kako su ruski hakeri aktivni na Signalu, nije teško zaključiti kako bi im američki političari mogli biti prilično zanimljiva meta.

Kako naglašavaju na Engadgetu, čak i bez ove obavijesti Pentagona, postavlja se pitanje kako je moguće da političari o tako važnoj i tajnoj stvari o kojoj ovise ljudski životi komuniciraju putem grupe na jednoj mobilnoj aplikaciji u kojoj je, kako se pokazalo, moguće ubaciti koga god želite. Podsjećaju na i na memorandum Ministarstva obrane iz 2023. godine prema kojem se zabranjuje korištenje mobilnih aplikacija čak i za “kontrolirane neklasificirane informacije”, a jasno je kako je planiranje vojnih operacija itekako osjetljivija tema o kojoj se svakako ne bi trebalo komunicirati putem aplikacija poput Signala.

A što se tiče ranjivosti Signala, odnosno spomenutih ruskih hakera, iz ove kompanije kažu kako obavijest koju je poslao Pentagon nema nikakve veze s sa sigurnošću platforme. Naime, problem je u tzv. phishing napadima u kojima se korisnicima šalju lažni linkovi čiji je konačan cilj povezati druge uređaje s vašim računom. Dakle, čini se kako hakeri ne mogu probiti zaštitu te mreže, nego putem phishing metoda prevariti korisnike i tako pristupiti njihovoj komunikaciji.

Usprkos ovoj informaciji, činjenica da američki političari koriste Signal pozitivno je djelovala na ovu platformu koja posljednjih dana bilježi veliki porast preuzimanja i broja korisnika.

Izvor: Engadget