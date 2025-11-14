Francuske vojne vlasti objavile su prvu jasnu fotografiju ASMPA-Renove (ASMPA-R), najnovije varijante krstareće rakete srednjeg dometa Air-Sol Moyenne Portée (ASMP) koje su naoružane nuklearnim bojnim glavama. Službeno je potvrđeno da je ASMPA-R sada projektil operativan i u francuskoj ratnoj mornarici, pridružujući se tako snagama Strateških zračnih snaga (FAS) francuskog ratnog zrakoplovstva i svemirskih snaga.

Francuski borbeni zrakoplov Rafale M, francuske ratne mornarice i dio Force Aéronavale Nucléaire (FANU), izveo je testno lansiranje ASMPA-R krstarećeg projektila, ali bez aktivne bojne glave. Francuska ministrica obrane Catherine Vautrin putem društvenih mreža je navela da je vježba simulirala let karakterističan za nuklearni napad. Taj test odražava rastuću ulogu francuske ratne mornarice u zadaćama nuklearnog odvraćanja.

Opération DIOMEDE : un Rafale Marine a conduit ce jour avec succès un tir d’évaluation du missile stratégique Air-sol moyenne portée amélioré rénové (ASMPA-R), sans charge embarquée, au terme d’un vol représentatif d’un raid nucléaire.



Il s'agit du second tir de l'ASMPA-R et du…

Uvođenje u službu

Francusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je ASMPA-R službeno ušao u FANU 10. studenoga. Isti projektil je već operativan u FAS-u od 2023. godine, i dio je sustava naoružanja borbenih zrakoplova Rafale. Francuske vlasti prethodno su objavile slike Rafalea iz francuskog ratnog zrakoplovstva s ASMPA-R, iako je raketa bila zamagljena, piše portal The War Zone. Zrnaste slike stvarnih testnih lansiranja isto tako nisu otkrivale detalje.

Tir réussi ! Un tir d’évaluation du missile stratégique Air-sol moyenne portée amélioré rénové (ASMPA-R) a été réalisé avec succès par la Force aéronavale nucléaire (FANU).



Tiré sans charge militaire par un Rafale de la @Marinenationale, le missile, développé par @MBDAFrance, a…

Jedini francuski nosač zrakoplova, Charles de Gaulle, povijesno je nosio ASMP-Ameliore (ASMP-A) rakete za nuklearne misije, što ga čini jedinim površinskim brodom NATO-a sposobnim za nuklearno naoružanje, iako ne patrolira rutinski s ASMP serijom naoružanja.

Dizajn i sposobnosti

Vanjski izgled ASMPA-R vrlo je sličan ASMP-A, s parom usisnika zraka na sredini tijela koji podržavaju ramjet pogon. Konfiguracija repnih krila se ipak razlikuje, jer ASMP-A ima manja stražnja krila i veća prednja, dok ASMPA-R obrće taj raspored. ASMPA-R navodno ima veći domet od 600 kilometara u odnosu na ASMP-A od 500 kilometara, dok obje rakete postižu brzinu triput veću od brzine zvuka.

Prema izvješćima, raketa koristi bojevnu glavu TNA, što je dizajn s promjenjivom eksplozivnom snagom, odnosno rasponom od 100 do 300 kilotona. Neki izvori sugeriraju da je bojeva glava tog projektila također modernizirana. ASMPA-R uglavnom je paket za produljenje životnog vijeka ASMP-A, koji je zamijenio originalni ASMP još 2009. godine.

Modernizacija i budući planovi

ASMPA-R podržava francusku nuklearnu dijadu, uz M51.3 balističke projektile lansirane s podmornica klase Triomphant. Francuska također razvija ASN4G, hipersoničnu krstareću raketu sa scramjet pogonom, očekivanu do 2035. godine.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nedavno je najavio četvrtu zrakoplovnu bazu sposobnu za držanje nuklearnog naoružanja i potpisao sporazum o koordinaciji snaga nuklearnog odvraćanja s Velikom Britanijom, što odražava povećanu otvorenost prema nuklearnom odvraćanju unutar NATO-a, uslijed prijetnji iz Rusije.

S ASMPA-R sada u službi i na Rafale M borbenim zrakoplovima francuske ratne mornarice, francuska modernizacija nuklearne sile napreduje, jačajući strateške sposobnosti zračnih i pomorskih platformi.