Europska komisija objavila je kako je i službeno pokrenula postupak kojim se treba ocijeniti primjenjuje li Google poštene, razumne i nediskriminirajuće uvjete pristupa internetskim stranicama na tražilici Google Search, što je obveza na temelju Akta o digitalnim tržištima.

Kako su istaknuli, praćenje koje provodi Komisija pokazalo je da postoje naznake da Google, na temelju svojih „pravila o zlouporabi ugleda internetskih stranica”, lošije rangira internetske stranice i sadržaje informativnih medija i drugih izdavača u svojim rezultatima pretraživanja ako te internetske stranice obuhvaćaju sadržaje komercijalnih partnera. Google tvrdi da je cilj ih pravila suzbiti prakse kojima se navodno želi manipulirati rangiranjem rezultata pretraživanja.

Zakon o digitalnim tržištima osigurava pravednija tržišta i inovacije u EU – za tvrtke i potrošače. Alphabet mora ispunjavati obveze pružanja izdavačima poštenih, razumnih i nediskriminirajućih općih uvjeta pristupa Google pretraživanju. Naša ciljana istraga ima za cilj zaštititi financiranje izdavača, njihovu slobodu poslovanja i u konačnici medijski pluralizam i našu demokraciju, istaknula je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.

Komisijina istraga posebno je usmjerena na Googleova „pravila o zlouporabi ugleda internetskih stranica” i način na koji se ta pravila primjenjuju na izdavače. Kako navode u objavi za medije, čini se da ta pravila izravno utječu na uobičajen i legitiman način kojim izdavači monetiziraju svoje internetske stranice i sadržaj.

Stoga Komisija istražuje hoće li Alphabetovo snižavanje rangiranja web-stranica i sadržaja izdavača u Google pretraživanju utjecati na slobodu izdavača da obavljaju legitimno poslovanje, inoviraju i surađuju s trećim stranama koje pružaju sadržaj.

Zabrinuti smo da Googleove politike ne dopuštaju da se s izdavačima vijesti postupa na pravedan, razuman i nediskriminirajući način u rezultatima pretraživanja. Istražit ćemo kako bismo osigurali da izdavači vijesti ne gube važne prihode u teškom trenutku za industriju i kako bismo osigurali da se Google pridržava Zakona o digitalnim tržištima, dodala je Teresa Ribera, izvršna potpredsjednica za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju

Komisija će nastojati zaključiti svoju istragu u roku od 12 mjeseci od pokretanja postupka.

Ako Komisija pronađe dokaze o neusklađenosti, obavijestit će Alphabet o svojim preliminarnim nalazima i objasniti mjere koje razmatra poduzeti ili koje bi Alphabet trebao poduzeti kako bi učinkovito riješio zabrinutost Komisije.

U slučaju kršenja propisa, Komisija može izreći kazne do 10% ukupnog svjetskog prometa tvrtke. Takve kazne mogu doseći i do 20% u slučaju ponovljenog kršenja propisa.

U slučaju sustavnih kršenja propisa, Komisija može usvojiti i dodatne mjere, kao što je obvezivanje na prodaju poslovanja ili njegovih dijelova ili zabrana stjecanja dodatnih usluga povezanih sa sustavnim neusklađenošću.