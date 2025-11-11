Godinama se srčanim bolesnicima s dijagnozom atrijske fibrilacije (AF) savjetovalo da izbjegavaju kavu. No novo istraživanje pokazuje da ta navika možda ipak nije toliko rizična kao što se mislilo.

U nasumičnom istraživanju objavljenom u časopisu JAMA, znanstvenici iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije pratili su 200 pacijenata koji su se pripremali za elektrokardioverziju (postupak koji se izvodi u bolnici pomoću uređaja koji se naziva defibrilator), radi liječenja AF-a. Svi su bili aktivni ili nekadašnji konzumenti kave. Polovica ih se obvezala izbjegavati kavu tijekom šest mjeseci, dok je druga polovica pristala piti barem jednu šalicu dnevno.

Nakon šest mjeseci, 47 posto ispitanika koji su pili kavu doživjelo je ponovnu pojavu AF-a koja je trajala dulje od 30 sekundi, u usporedbi sa 64 posto onih koji su se suzdržavali od kave, što predstavlja 39 posto manji rizik za one koji su nastavili piti kavu, pokazalo je navedeno istraživanje.

Rezultati su bili zapanjujući. Suprotno uvriježenom mišljenju, otkrili smo da su ispitanici koji su pili kavu imali znatno manje ponovnih epizoda AF-a u usporedbi s onima koji su izbjegavali kavu i kofein, rekao je kardiolog Christopher Wong, jedan od autora studije s australskog Sveučilišta u Adelaideu, u članku objavljenom na stranicama tog sveučilišta.

Zašto kava pomaže i kakve bi trebale biti nove smjernice liječnika?

Znanstvenici smatraju da protuupalna svojstva kave i njezin blagi diuretski učinak mogu pridonijeti stabilnosti srčanog ritma i snižavanju krvnog tlaka, poznatog čimbenika rizika za AF. Povećana tjelesna aktivnost povezana s kofeinom mogla bi također igrati ulogu.

AF pogađa desetke milijuna ljudi diljem svijeta i može dovesti do moždanog udara ili zatajenja srca. Kardiolog Gregory Marcus s američkog Sveučilišta Kalifornija u San Franciscu i isto tako jedan od autora navedenog istraživanja, naglasio je sve veći interes za preventivne strategije.

Razumno je da zdravstveni djelatnici dopuste svojim pacijentima s AF-om da isprobaju prirodno kofeinske napitke koje vole, poput čaja i kave. Međutim, neki bi ljudi i dalje mogli otkriti da im kofein ili kofeinska kava izazivaju ili pogoršavaju AF, rekao je Marcus pak za portal heart.org.