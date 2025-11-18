Europska komisija objavila je kako je pokrenula tri istrage na temelju Akta o digitalnim tržištima, a koje se tiču pružanja usluga računalstva u oblaku. Kako pojašnjavaju, dvije istrage obuhvatit će Amazon i Microsoft, odnosno njihove usluge Amazon Web Services i Azure, za koje će se provjeravati djeluju li u skaldu s Aktom. U trećoj istrazi, procijenit će se može li se Aktom o digitalnim tržištima učinkovito suzbiti praksa kojom se može ograničiti konkurentnost i pravednost u sektoru računalstva u oblaku u EU-u.

Usluge računalstva u oblaku ključne su za konkurentnost i otpornost Europe. Želimo da taj strateški sektor raste pod poštenim, otvorenim i konkurentnim uvjetima. Zato danas pokrećemo istrage o tome trebaju li vodeće Amazonove i Microsoftove usluge računalstva u oblaku, Amazon Web Services i Microsoft Azure, podlijegati obvezama iz Akta o digitalnim tržištima. Razmotrit ćemo i trebamo li ažurirati postojeća pravila Akta o digitalnim tržištima kako bi Europa mogla držati korak s praksama koje se brzo mijenjaju u sektoru računalstva u oblaku, istaknula je Teresa Ribera, izvršna potpredsjednica za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju

Kako dodaju iz EK, analize tržišta "usluga u oblaku", provedene posljednjih godina, upućuju na to da usluge računalstva u oblaku Microsoft Azure i Amazon Web Services zauzimaju vrlo snažan položaj u odnosu na druga poduzeća i potrošače. Stoga će Komisija procijeniti mogu li određene značajke sektora računalstva u oblaku dodatno ojačati položaj društava Microsoft Azure i Amazon Web Services.

Ako se istragom Povjerenstva utvrdi da se Microsoft Azure i Amazon Web Services smatraju važnim pristupnicima u skladu s Aktom o digitalnim tržištima, usluge računalstva u oblaku dodale bi se na popis osnovnih usluga platformi za koje su Amazon i Microsoft već određeni kao nadzornici pristupa (eng. gatekeeper).

Komisija prikuplja i informacije od relevantnih sudionika na tržištu kako bi procijenila jesu li postojeće obveze na temelju Akta o digitalnim tržištima djelotvorne u rješavanju praksi kojima se ograničava konkurentnost ili su nepoštene u sektoru računalstva u oblaku. Istraga će obuhvatiti, primjerice, prepreke interoperabilnosti usluga računalstva u oblaku, ograničen ili uvjetovan pristup podacima poslovnih korisnika, usluge povezivanja i objedinjavanja te potencijalno neuravnotežene ugovorne uvjete.

Komisija namjerava dovršiti istraživanja za Microsoft Azure i Amazon Web Services u roku od 12 mjeseci.

Ako zaključi da Microsoft i Amazon ispunjavaju kriterije da budu određeni kao nadzornici pristupa za svoje usluge računalstva u oblaku u skladu s Aktom o digitalnim tržištima, Amazon i Microsoft imali su šest mjeseci da osiguraju potpunu usklađenost svojih određenih usluga računalstva u oblaku s obvezama iz Akta o digitalnim tržištima.

Usluge računalstva u oblaku pokreću digitalnu budućnost Europe – omogućuju razvoj umjetne inteligencije i potiču inovacije. Takve bi se usluge trebale nuditi u pravednom, otvorenom i konkurentnom okruženju koje potiče povjerenje i osigurava tehnološki suverenitet Europe. Današnjim istraživanjima tržišta želimo procijeniti kvalificiraju li se Amazon i Microsoft sa svojim uslugama u oblaku Amazon Web Services i Microsoft Azure kao nadzornici pristupa - i ako da, kako osigurati učinkovitu aplikaciju Akta o digitalnim tržištima u uslugama računalstva u oblaku, zaključuje Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju