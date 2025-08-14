Tehnologija

Kum AI-a tvrdi: Samo je jedan način na koji čovječanstvo može preživjeti superinteligentne AI sustave

Hinton vjeruje kako će superinteligencija imati dva velika cilja - preživjeti i uspostaviti veću kontrolu.

Hrvoje Jurman
Hrvoje Jurman | 14.08.2025. / 08:58 komentari
Robot, ilustracija (Foto: Getty Images)

Sve do prije nekoliko godina, činilo se kako bi se superinteligencija, odnosno umjetna inteligencija koja će biti naprednija od ljudske inteligencije mogla pojaviti u nekoj nedefiniranoj budućnosti. Danas su stvari radikalno drukčije te je svima jasno da više nismo toliko udaljeni od takve tehnologije i postavlja se pitanje što će se dogoditi jednom kada se pojavi.

Odgovor na to pitanje nitko nema, a većina tehnoloških direktora i stručnjaka na ovom polju već sada poziva na oprez ističući kako postoji mogućnost da se AI okrene protiv ljudi. George Hinton, u javnosti poznat kao jedan od kumova umjetne inteligencije, razmišlja slično. U prošlosti je tako upozorio kako postoji šansa od 10 do 20 posto da bi ta tehnologija mogla uništiti čovječanstvo, a tijekom konferencije Ai4 održane u Las Vegasu naglasio je još jednu stvar. A to je način na koji tehnološke kompanije pokušavaju osigurati da ljudi ostanu dominantni nad tehnologijom. Taj način, naime, nije dobar.

AI će imati dva cilja

Kum AI-a vjeruje kako će sustavi bazirani na umjetnoj inteligenciji, ako su pametni, brzo imati dva cilja - jedan je da prežive, a drugi da dobiju veću kontrolu. Objasnio je kako će, jednom kada tehnologija bude pametnija od ljudi, pronaći način na koji će kontrolirati ljudima.

Umjesto dosadašnjih metoda i modela koje razvijaju i testiraju tehnološke kompanije, Hinton kaže kako je važno razmišljati u drugom smjeru te poticati osjećaj suosjećanja prema ljudima - slično kao što majke imaju instinkt te društveni pritisak da se brinu za svoje bebe. Naglasio je kako je to jedini model koji postoji, u kojem biće niže inteligencije ima kontrolu nad bićem više inteligenciji, onaj u kojem bebe kontroliraju svojim majkama.

To je jedini dobar ishod. Ako neće imati roditeljske osjećaje prema meni, onda će me zamijeniti. Te superinteligentne brižne AI majke, većina njih se neće htjeti riješiti svog majčinskog instinkta jer ne žele da mi umremo. Dok, eto, Hinton tvrdi da je to rješenje koje će nas zaštititi od tehnologije, on ne zna kako to konkretno tehnički napraviti, no naglasio je kako je od najveće važnosti da istraživači već sada rade na tome.

Budućnost ovisi o majčinskim instinktima AI-a?!

Govoreći na istoj konferenciji, stručnjakinja za AI Fei-Fei Li, komentirala je kako se sa spomenutim razmišljanjem Hintona - ne slaže. Ona smatra kako je odgovornost na ljudima za stvaranje i korištenje tehnologije na najodgovorniji način na koji je to moguće, a da se pri tome sačuva ljudsko dostojanstvo. Koliko god AI sustavi bili moćni, prilično je nevjerojatno da će budućnost čovječanstva ovisiti o “majčinskim instinktima” umjetne inteligencije te da je to jedini način na koji se može spriječiti da nas ova tehnologija ne izbriše s lica zemlje.

Izvor: CNN 

