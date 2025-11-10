Najstarija i najpoznatija znanstvena preprint platforma arXiv više neće prihvaćati pregledne ili pozicijske radove u računalnim znanostima osim ako nisu već prošli znanstvenu recenziju, objavila je ta platforma na vlastitom blogu, najavivši tako prijeko potrebnu promjenu politike u prihvaćanju radova koji su generirani AI alatima.

Takvi radovi nikada službeno nisu bili navedeni među prihvatljivim vrstama sadržaja arXiva, ali su ih moderatori dosad dopuštali prema vlastitom nahođenju. Uprava arXiva navodi nagli porast radova niske kvalitete, od kojih mnogi izgledaju kao da su generirani AI alatima, kao glavni razlog promjene svoje politike.

Mišljenja stručnjaka i izazovi moderiranja

Mislim da je ovo mudra odluka arXiva, kaže za Nature Richard Sever, glavni znanstveni i strateški direktor neprofitne organizacije openRxiv u New Yorku, koja upravlja bioRxiv i medRxiv znanstvenim preprint platformama. Dodaje da obje platforme od početka ne prihvaćaju pregledne radove koji samo opisno prepričavaju već postojeće studije.

Preprint znanstvene radove provjeravaju automatizirani alati. Tek oko 20 posto prijava bude označeno za pregled kod jednog od 240 volonterskih moderatora, objašnjava Ramin Zabih, izvršni direktor arXiva i računalni znanstvenik na američkom Sveučilištu Cornell.

Vidimo puno pregleda koji su samo anotirane bibliografije bez analize, sinteze ili mapiranja, ističe pak za Nature Thomas Dietterich, predsjednik odjela računalnih znanosti arXiva. Stephanie Orphan, programska direktorica arXiva, dodaje pak da su AI alati u međuvremenu postali pametniji, jer radovi koje proizvode mogu proći jednostavne provjere na plagijat.

Zabih napominje da je prerano procijeniti učinak nove politike na smanjenje opterećenja moderatora.

Aktivno razmatramo dodatne mjere u tom smjeru, dodaje na kraju.