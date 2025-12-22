Muskove najave bile su velike, Teslina očekivanja još veća, no umjesto proizvodnje 500 tisuća komada godišnje, za Cybertruckom gotovo da i nema potražnje. Nakon dugo čekanja, kada se pojavio na tržištu bio je puno skuplji od prvotnih najava, a kada tome dodamo i antipatije koje je Musk stekao među dijelom ljudi u SAD-u, Europi i drugim tržištima te snažnu kinesku konkurenciju, ne treba se čuditi skromnoj prodaji. O slaboj potražnji za ovim vozilom najbolje govore prodajne brojke za treći kvartal koje pokazuju da je je Tesla u SAD-u prodala nešto više od 5 tisuća svojih pickupova, što je pad od čak 62 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U posljednje vrijeme, čini se, pojavilo se malo svjetlo na kraju tunela, no niti to ne treba buditi neku nadu i optimizam jer to je svjetlo upalio i njime upravlja - Elon Musk. Naime, prema informacijama koje su se prošlog tjedna pojavile u medijima, SpaceX je navodno naručio više od tisuću komada Cybertruckova, a ta bi se cifra s vremenom mogla popeti i do 2 tisuće komada. Detalji dogovora između ovih kompanija nisu poznati, no ako se zaista radi tisuću do dvije Cybertruckova, riječ je o cifri koja je veća i od 100 milijuna dolara.

Spašavanje obraza

Pri tome, naglašavaju na stranici Futurism, teško je pronaći neki konkretan razlog zašto bi SpaceX-u trebao tako veliki broj baš tih pickupova, osim što se čini kao sramotan trik za spašavanje obraza posrnulog proizvođača električnih automobila.

Nedavno se i na društvenoj mreži X pojavio video na kojem se vidi veliki broj parkiranih Teslinih pickupova ispred SpaceX-ovih ureda u južnom Teksasu.

Starbase has the most Cybertrucks I’ve ever seen together in the wild pic.twitter.com/TFaW0ThWPE — Ellie in Space 🚀💫 (@Ellieinspace) December 15, 2025

Tesla je ranije ove godine pokušala spasiti stvar sa Cybertruckom te su predstavili jeftiniji model ovog vozila. Iako je bio deset tisuća dolara jeftiniji od klasičnog modela, za većinu je i dalje bio skup (70 tisuća dolara), a mnogima nisu odgovarali kompromisi koji su napravljeni zbog niže cijene poput manje vučne snage i nosivosti. Zbog toga nije bilo potražnje za ovih vozilom pa ga je na kraju Tesla povukla iz prodaje.

Kakva će biti budućnost ovog vozila - hoće li Tesla s vremenom odustati od njega ili će, prema nekim ranijim glasinama koje su se pojavile ove godine, možda pokušati spasiti stvar s manjim i jeftinijim modelom, vrijeme će pokazati.

Što se Muska tiče, on ionako budućnost Tesle ne vidi u samim automobilima, već u robotaksijima i robotima, a čini se kako mu i investitori vjeruju jer je tržišna vrijednost tvrtke ponovno premašila 1,5 bilijuna dolara.