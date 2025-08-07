“Nismo glasali za ChatGPT”: Premijer europske države o političkim odlukama savjetuje se s umjetnom inteligencijom

Brojni tehnološki stručnjaci upozoravaju kako nam slijedi razdoblje velikih promjena na tržištu rada. Te su promjene već počele s velikim napretkom umjetne inteligencije, a u budućnosti će biti sve veće jer će AI obavljati sve više poslova koje su ranije bili rezervirani samo za ljude. Brojni su načini na koji se danas koristi ova tehnologija - od pisanja mailova i raznih dokumenata, za prevođenje, programiranje pa do brojnih sitnica poput savjeta u odabiru odjeće, kupovine novog telefona, računala i slično.

Popisu tih stvari treba dodati i još jednu - savjetovanje državnika oko donošenja političkih odluka. Dok su najmoćniji državnici obično okruženi suradnicima i stručnjacima koji su dobro upoznati sa stvarima iz svojih resora kako bi im mogli detaljno upoznati sa situacijom i pomoći im u donošenju odluke, švedski premijer Ulf Kristersson ima prilično drukčiju taktiku.

Često koristi AI

Kako je priznao u razgovoru za jedne švedske poslovne novine, on se redovito savjetuje s chatbotovima baziranim na umjetnoj inteligenciji poput ChatGPT-a i francuske platforme LeChat oko odluka koje donosi. AI mu tako pomaže u istraživanju alternativnih gledišta na aktualne političke situacije: Često je koristim (AI). Ako ništa drugo, onda za drugo mišljenje. Što su drugi napravili? I trebamo li razmišljati potpuno suprotno? Takav tip pitanja, objasnio je i svojim priznanjem šokirao mnoge.

Neki se čak pitaju je li to prvi korak prema budućnosti u kojoj će umjetna inteligencija donositi odluke ili biti jako važan čimbenik pri donošenju odluka koje su od velike važnosti države i njihove građane.

Zbog korištenja AI-a Kristersson se našao na udaru javnosti i stručnjaka koji su upozorili da bi oslanjanje na takve platforme mogla izložiti švedske politike vanjskim ekonomijama i geopolitičkom utjecaju, kao i moćnim tehnološkim kompanijama koje razvijaju ovu tehnologiju.

Vjeruje tehnologija koja halucinira

Švedski premijer, upozoravaju stručnjaci, povjerenje oko političkih odluka dao je sustavu koji ne razumije, kojima upravlja kompanija koju ne kontrolira i koji se nalazi na serverima u stranoj zemlji. A svemu tome treba dodati i činjenicu kako se AI do sada više puta pokazala kao nepouzdana tehnologija koja halucinira, odnosno izmišlja.

Iako iz njegovog ureda uvjeravaju kako opasnosti nema, jer ga premijer koristi samo za razgovore oko tema koje nisu vezane za sigurnost države, činjenica je kako i nekakva općenita i rutinska komunikacija najmoćnijeg čovjeka u državi s chatbotovima, u slučaju da se netko zaista dokopa tih podataka, može dati uvid u način razmišljanja o donošenja odluka.

Kakav je stav prema premijeru koji kao savjetnika koristi AI, najbolje možemo vidjeti po komentaru Virginije Dignum, stručnjakinje za AI i profesorice na sveučilištu Umeå. Nismo glasali za ChatGPT, poručila je i objasnila kako, što se više premijer oslanja na AI za male stvari, tako će rasti njegovo povjerenje u tu tehnologiju pa bi je mogao koristiti i za donošenje važnijih odluka.

Izvor: The Guardian