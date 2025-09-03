Hrvatska tvrtka Rasco, koja spada među vodeće europske proizvođače specijalizirane opreme za održavanje prometnica i komunalnih površina, objavila je kako se nijhov proizvod sad može naći i na australskom tržištu.

Točnije, za klijenta su isporučili u Australiju svoju kompaktnu čistilicu LYNX 2000. Kako ističu iz Rasca, ovaj izvozni iskorak predstavlja važan korak naprijed na putu osvajanja svjetskih tržišta iz podravskog Kalinovca, ali i snažnu potvrdu globalne konkurentnosti hrvatske industrije u segmentu visoko sofisticiranih komunalnih vozila.

Ulazak na australsko tržište potvrda je da hrvatski proizvodi mogu odgovoriti i na najzahtjevnije svjetske standarde. LYNX 2000 rezultat je dugogodišnjeg ulaganja u razvoj, znanje i kvalitetu. Ova isporuka predstavlja važan simbol onoga što domaće znanje, upornost i inovativnost mogu ponuditi globalnom tržištu, izjavio je Ivan Franičević, predsjednik Uprave RASCO-a.



Ističu kako Rasco svoje proizvode već godinama izvozi u više od 40 zemalja, a širenje distributivne mreže na Australiju otvara dodatne mogućnosti za rast. Australsko tržište pridaje pažnju tehničkim i ekološkim standardima, što dodatno potvrđuje konkurentnost LYNX 2000.

