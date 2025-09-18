Dva su smjera u kojima se razvija tržište letećih automobila. Dok neki pokušavaju napraviti automobil s kojim se možete voziti po cesti i, kada vam dosade gužve, na njemu otvoriti krila i poletjeti, drugi smjer odnosi se na vozila koja izgledaju poput dronova, a slijeću i polijeću vertikalno, poput helikoptera.

Fokus industrije upravo je na takvim vozilima, tj. letjelicama te su brojni dosadašnji testovi pokazali kako nismo daleko od trenutka kada će prvi servisi letećih taksija biti dostupni ljudima. Trumpova administracija nedavno je pokrenula program za poticanje i razvoj takvog tipa letjelica, što bi trebalo značajno ubrzati testiranja i regulativu potrebnu da leteći taksiji dobiju zeleno svjetlo.

Veliki napredak na ovom polju napravile su i kineske kompanije, uključujući i proizvođača električnih vozila Xpeng. Njihova podružnica Xpeng Aeroht razvija takve eVTOL letjelice, odnosno električne letjelice s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja, o čemu smo već pisali.

Pretjerali s akrobacijama

Demonstraciju sposobnosti svog letećeg automobila, tj. drona za prijevoz ljudi XPeng Aeroht trebao je imati na aeromitingu u kineskom gradu Changchunu. No kako prenosi CNN, pozivajući se na kineske medije, tijekom vježbe uoči mitinga dva su se njihova leteća automobila - sudarila u zraku.

Iako su iz XPenga za CNN komentirali kako je osoblje koje je bilo na licu mjesta sigurno, prema izvještaju s lica mjesta, pilot srušenog drona je ozlijeđen. Razlog pada, prema XPengu, jest nedovoljan razmak u letu između ovih letjelica, a nakon sudara jedan je model pretrpio oštećenje trupa te se pri slijetanju zapalilo.

Zaposlenik kompanije koji je prisustvovao događaju, ali naravno želi ostati anoniman, rekao je kako su vozila izvodila prilično teške i komplicirane manevre i akrobacije u bliskoj formaciji i tako je došlo do kontakta, odnosno sudara koji mogao završiti tragično, no srećom, čini se kako su ozljede pilota nisu opasne.

Razvoj ovakvog tipa letjelica samo je dio većih planova kineske vlade koji uključuju i dostavu dronovima i druge načine primjene letjelica u zračnom prostoru na visinama ispod 3 tisuće metara - od turizma i logistike pa do pomoći u katastrofama i poljoprivrede.

