Iz General Motorsa ovog tjedna najavili su velike planove vezane uz svoje buduće automobile, a ti su planovi fokusirani na - autonomiju i umjetnu inteligenciju. Ova tvrtka koja upravlja brojnim poznatim brendovima (Chevrolet, Cadillac, GMC i Buick) već od sljedeće godine namjerava implementirati konverzacijsku umjetnu inteligenciju u svoja vozila - na početku će AI biti pokretana s Googleovim Geminijem, a naknadno će Gemini zamijeniti GM-ov vlastiti model AI koji razvijaju. Taj model trebao bi biti posebno napravljen za svako vozilo te prema vozačevim osobnim preferencijama, no nije poznato kada će postati dostupan.

Ove novitete planiraju predstaviti od sljedeće godine putem softverske nadogradnje za sva njihova vozila napravljena od 2015. godine do danas sa sustavom OnStar. Kada bude implementirana u automobile, vozači će putem konverzacijske umjetne inteligencije moći planirati rute svojih putovanja, pomoći će im u pronalasku punionica i benzinskih postaja ili kafića, moći će slati poruke u ime korisnika pa im čak i pomoći u pripremi za sastanak tijekom vožnje.

Automobil će im predlagati i restorane za večeru

GM-ova AI platforma povezivat će se s automobilima kako bi vozačima pružila specifične uvide za vozilo, ali i samog vozača pa se tako mogu očekivati različite informacije i savjeti - od upozorenja o održavanja preko informacija o optimalnom planiranju rute pa čak i do prijedloga mjesta za večeru.

GM je stavio naglasak i na privatnost pa će tako sami vozači moći odrediti koje informacije žele podijeliti s GM-om i koliko prilagođeno iskustvo žele.

Umjetna inteligencija samo je jedan dio njihovih planova vezanih uz integraciju napredne tehnologije, a drugi se dio čini puno zanimljivijim. Naime, GM u budućnosti planira implementirati i autonomnu tehnologiju, a kako će to izgledati trebali bi vidjeti 2028. kada će predstaviti Cadillac Escalade IQ koji će moći sam upravljati vožnjom na autocestama, a vozači neće trebati niti imati pogled na cesti. Svoj automobil (i svoje živote) tako će u potpunosti prepustiti - tehnologiji. Nakon ovog vozila, ista tehnologija pojavit će se i u njihovim drugim automobilima.

Kako su objasnili iz ove tvrtke, njihova autonomna tehnologija napravljena je kako bi mogla upravljati vožnjom onda kada to vozači žele i to je samo još jedan korak bliže prema njihovoj viziji personalizirane autonomije u vožnji. GM će za svoj sustav autonomne vožnje koristiti LiDAR, koji pruža 3D kartu okoline vozila visoke rezolucije, zajedno s radarom i kamerama koje su integrirane u sam dizajn vozila.

Kada je ovaj sustav aktiviran, na upravljačkoj ploči i na vanjskim retrovizorima svijetlit će tirkizna svjetla.

Kako naglašavaju na stranici Electrek, planove za tehnologiju koja će omogućiti upravljanje automobilom bez potrebe da vozači prate cestu, pored GM-a, imaju i druge automobilske kompanije poput Riviana, Forda, Mercedes-Benza, BMW-a, Stellantisa i drugih.