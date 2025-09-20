Huawei je u Parizu predstavio novu seriju svojih Huawei WatchGT 6 pametnih satova, kojima je napravio još jedan korak dalje u spajanju klasičnog izgleda sata sa sve više pametnih značajki.

Huaweijeva Watch GT linija satova javnosti je već dobro poznata, a njena šesta serija mogla bi privći nove korisnike, čak i ako do sad nisu željeli koristiti pametni telefon.

I prije nego što odmahnete rukom i kažete kako Huawei ima operativni sustav koji nije ni Android ni iOS, treba istaknuti kako se satovi bez problema spajaju na bilo koji pametni telefon zahvaljujući aplikaciji Huawei Health (Huawei Zdravlje). Isprobali smo i zaista možemo reći da je postupak izuzetno jednostavan i brz. Dovoljno je tek preuzeti aplikaciju na svoj pametni telefon, instalirati ju i pratiti upute na ekranu telefona i ekranu pametnog sata. I to je to.

Mi smo na testu imali Huawei Watch GT 6 u veličini 41 milimetar, srebrnog kućišta s lila bojom flouroelastomerske narukvice, što se smatra ženskim modelom.

Inače, Huawei Watch GT 6 satovi dolaze u dvije veličine - 46 i 41 milimetar te cijelim nizom različitih narukvica tako da svatko može odabrati onu koja mu najbolje odgovara. Nama je svojom elegancijom zapela za oko metalna narukvica u zlatnoj boji, koja nema klasičnu kopču, već koristi magnet za spajanje. Veoma elegantno i korisno čak i za korisnike koji inače imaju problema s klasičnim narukvicama.

Još rafiraniji dizajn

Huawei Watch GT 6 - 5 (Foto: Zimo)

Gledajući Huawei Watch GT 6 izvana, samo će najoštrije oko primijetiti značajnije razlke u dizajnu u odnosu na seriju 5. Ali to ne znači da ih nema. Prije svega, kopče koje drže narukvicu na kućištu sata su dobile malo više pokretljivosti, pa je samo nošenje sata kod osoba s tanjom rukom još ugodnije jer sat može bolje prilijegati uz kožu. A to je bitno za sve one fitness i zdravstvene značajke o kojima ćemo nešto kasnije.

Ono što je možda još važnije vezano uz tu promjenu spoja narukvice i kućišta je činjenica da to znači i da je moguće lakše i jednostavnije bežično puniti sat. U kutiji sat dolazi sa svojim magnetnim disk punjačem koji podržava brzo punjenje i omogućuje satu da se u manje od sat vremena napuni. No, kad ste na putu ili ste na poslu shvatili da vam je sat gotovo prazan, možete sat napuniti i na bilo kojem drugom bežičnom punjaču ili čak na pametnom telefonu koji podržava reverzibilno punjenje. I da, ni u ovom slučaju nije bitno koji je telefon u pitanju, glavno da ima tu opciju i bateriju napunjenu iznad 30 posto. Treba istaknuti da će takvo punjenje trajati dulje, ali u nuždi nije loše znati da postoji i takva opcija.

Kozmetičke promjene još se tiču i blagih ureza na rubu kućišta sata koji dodatno dodaju dojam da se radi o pametnom satu inspiriranom klasičnim dizajnom. Da, takve sitne kozmetičke promjene ne utječu na samu funkcionalnost sata, ali lijepo izgledaju.

Ekran, baterija i ostale tehnikalije

Huawei Watch GT 6 - 2 (Foto: Zimo)

Huawei Watch GT 6 dolazis 1,32-inčnim AMOLED ekranom (promjer 41 mm) rezolucije 466x466 piksela s 3000 nita, što znači da može bez problema vidjeti što se prikazuje na ekranu čak i na jakom suncu. S obzirom na to da je ekran tako svjetao, predlažemo da za normalne uvijete ipak malo smanjite osvjetljenost, a za noćne uključite opciju “Sleep mode” kako vam se ekran ne bi palio tijekom noći i “zaslijepio” vas ili budio iz sna.

Baterija ima kapacitet 540 mAh i podržava bežično punjenje brzine 10W. Već smo spominjali da uz sat dolazi njegov punjač, ali da ga se može i puniti na bežičnim punjačima. Ono što ipak treba istaknuti je duljina trajanja baterije. Ovisno o tome kako i za što koristite ovaj sat, baterija može izdržati do 14 dana bez punjenja. Nama je tijekom testiranja (prosječno korištenje, obavijesti, otprilike sat vremena vježbanja s uključenim GPS-om) trajala oko 7 dana. Vjerojatno bi izdržala još koji dan dulje da smo isključili vibracije i opciju uključivanja ekrana pri svakom dizanju ruke, ali zaista se nismo željeli odreći takvih opcija kako bi dobili dan dulje bateriju. No, ako ste negdje na putu i nemate pristup punjaču, dobro je znati da postoji i način kako produljiti trajanje baterije.

Od ostalih tehnikalija treba istaknuti kako je sad označen kao IP69, što znači da je prilično otporan na ogrebotine i udarce, ali i da može pod vodu do 50 metara dubine. Ako volite plivati ili roniti na dah, to znači da ne morate skidati sat dok prakticirate omiljenu aktivnost. Samo nemojte zaboraviti uključiti “drain” opciju kad izađete iz vode, kako biste osušili sat iznutra.

Za sportaše

Huawei Watch GT 6 - 7 (Foto: Zimo)

Huawei je svoji pametnim satovima oduvijek naglasak stavljao na sportaše i one koji se bave sportom. Stoga ne iznenađuje da i u sklopu GT 6 možete birati među više od 100 načina vježbanja. Među njia su i esport, različiti plesovi, ali i yoga i pilates. S ovom serijom, Huawei je ipak naglasak stavio na nekoliko načina vježbanja koji su se pokazali posebno zanimljivi. Tako je sat postao zanimljiv dodatak za bicikliste. Ne samo da može pratiti lokaciju, brzinu i opterećenost biciklista, već prati i njegovo fizičko stanje, a može se i upariti s računalom na biciklu za dodatne informacije i iscrpnije statistike. Izračunava i potencijalnu snagu biciklista, što će onima koji se biciklizmom bave nešto obiljnije biti itekako zanimljivo.

Dodatna je pozornost stavljena i na trčanje u prirodi, gdje je zahvaljujući poboljšanoj preciznosti GPS-a još lakše pratiti gdje se nalazite. Za one koji trče u gradu, to je zabavna opcija “crtanja ruta” koja omogućuje trkačima da tijekom trčanja “crtaju” određene oblike. U ponudi je nekoliko desetaka prednacrtanih ruta ovisno o gradovima u kojima trčite, a uvijek možete dodati i svoju rutu, ako vam je baš jako draga.

Nama se posebno svidjelo što će sat sam na vrh popisa staviti aktivnosti koje često uključujete, ali i opcija da najdraže aktivnosti sami stavite na vrh popisa. Izuzuetno praktična opcija, jer za neke aktivnosti inače morate popriično skrolati kroz meni.

Za one koji se brinu o svom zdravlju

Huawei Watch GT 6 - 10 (Foto: Zimo)

Huawei je u svoje satove tijekom godina ugradio priličan broj različitih senzora koji prate stanje vašeg organizma. Kombinacija očitanja tih senzora stvara sustav TruSense koji u aplikacji Huawei Health daje prilično dobar pregled vašeg zdravstvenog (a u nekim aspektima i mentalnog zdravlja).

Naime, uz već dobro poznato praćenje sna (REM, duboki, lagani sa, broj buđenja, frekvencija disanja), tu su još i TruRelax koji prati emotivno stanje i stres u tijelu te koji vas može voditi kroz dodatne vježbe disanja kako bi smanjili stres, ali i HRV (varijabilnost otkucaja srca) koji je ključna metrka za procjenu umora i sprječavanje pretjerivanja tijekom treninga.

Nama se posebno svidio Health Insights, pregled trenutnog stanja organizma, ali i trend u posljednjih sedam dana. Ne samo da će vam reći koliko se krećete i kalorija trošite, već će vam reći i kako spavate, sugerirati što napraviti da spavate bolje, vježbate bolje i općenito osjećate se bolje. Ako imate kakve zdravstvene probleme, činjenica da vaš sat može detektirati promjene u broju otkucaja srca ili zasićenosti krvi kisikom, mogu pomoći i vašem liječniku da lakše detektira u čemu je problem. Iako će vas Huawei upozoriti kako sat nije medicinski uređaj, podaci mogu biti izuzetno korisni.

Ženama će biti bitno istaknuti da Huawei sat ima i opciju “kalendar ciklusa” koji prati menstrualni ciklus, signalizira plodne dane, ali i najavljuje početak menstruacije. U aplikaciji Huawei Health dodatno je moguće upisati kako ste se osjećale taj dan, kao i podatke o promjenama u raspoloženju i ponašanju, ali i jačini grčeva, krvarenja te druge promjene koje su karakteristične za menstualni ciklus. Izuzetno zgodna mogućnost pogotovo ako pokušavate (ili ne pokušavate) zatrudnijeti ili se borite s nepravilnim ciklusima.

Ipak je to pametni sat

Huawei Watch GT 6 - 6 (Foto: Zimo)

Sad kad smo spomenuli sve pametne opcije, treba istaknuti i ono zbog čega ga većina ljudi koristi - karakteristike i mogućnosti pametnog sata. GT 6 tako podržava pozive sa i na sami sat, brze odgovore na poruke (možete u aplikaciji unaprijed upisati odgovore i na satu samo odabrati taj odgovor te ga poslati bez diranja telefona). Novo je što je Huawei omogućio suradnju s različiti aplikacijama za NFC plaćanje. Nažalost, Google Wallet i Apple Wallet nisu podržani, ali tu je aplikacija Quicko.

Posebno je zgodna opcija glasovnih bilješki. U nekoliko klikova možete snimiti kratki podsjetnik ili razmišljanje i poslušati kasnije na satu. Nažalost, nije moguće poslati te govorne bilješke putem neke aplikacije ili prebaciti na pametni sat, ali i ovako mogu biti izuzetno korisne u trenucima kad nemate pristup telefonu.

Kupiti ili ne kupiti?

Tražite li pametni sat koji će biti elegantan, lijep, izdržljiv, a istovremeno vam pružiti sve mogućnosti pametnog sata i virtualnog trenera na zapešću, onda je ovo definitivno sat o kojem trebate razmisliti.

Kao minus bismo mu jedino mogli istaknuti što nema opciju mobilne povezivosti (mora biti u blizini pametnog telefona kako bi mogao primati pozive i obavijesti).

No, ako vam je pametni telefon uvijek u blizini, to vam neće smetati.

Sat je tijekom testiranja bio izuzetno izdržljiv i udoban za nošenje (čak i tijekom noći), a dizajn toliko podsjeća na klasični sat da ga možete bez problema nositi i na elegantnu odjeću i u teretanu. Od nas dobiva toplu preporuku za kupovinu.

U Hrvatskoj je dostupan po preporučenoj cijeni od 259 eura (ovisno o modelu).