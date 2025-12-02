O ovom se telefonu priča već dugo, a posljednjih se mjseci nagađalo da bi ga Samsung mogao uskoro predstaviti javnosti. Sad je i službeno predstavljen - Galaxy Z TriFold, prvi Samsungov dvostruko preklopni pametni telefon s ekranom dijagonale od čak 10 inča (kad je u potpunosti rasklopljen).

Neprekidna potraga tvrtke Samsung za novim mogućnostima i dalje oblikuje budućnost mobilnih iskustava, rekao je TM Roh, izvršni direktor, predsjednik i voditelj Device eXperience (DX) odjela u tvrtki Samsung Electronics. Kroz godine inovacija u preklopnim uređajima, Galaxy Z TriFold rješava jedan od dugogodišnjih izazova mobilne industrije, pružajući savršenu ravnotežu između prenosivosti, vrhunskih performansi i produktivnosti u jednom uređaju. Galaxy Z TriFold sada pomiče granice mogućeg u mobilnom radu, kreativnosti i povezivanju.

Kako su istaknuli prilikokm predstavljanja, iza razvoja ovog telefona desetljeće je iskustva u inovacijama preklopnih uređaja. Tako Galaxy Z TriFold koristi unutarnje preklapanje za zaštitu glavnog zaslona. Mehanizam preklapanja precizno je inženjerski dizajniran za jednostavno otvaranje i zatvaranje, dok automatski alarm upozorava korisnika na nepravilno preklapanje putem niza vibracija i vizualnih upozorenja na zaslonu.

Ističu kako su usavršili Armor FlexHinge. Dvije šarke različitih dimenzija s dvostrukom vodilicom rade usklađeno, stvarajući još glađe i stabilnije preklapanje unatoč različitoj raspodjeli težine i komponentama unutar uređaja. Takva konstrukcija omogućuje da se zaslonski paneli spoje s minimalnim razmakom, čineći uređaj tanjim i prenosivijim.

Nova tehnologija zaslona namijenjena 10-inčnom zaslonu koji se dvaput preklapa u džepni telefon donosi ojačan zaštitni sloj koji je dodan sloju zaslona za apsorpciju udaraca, radi bolje otpornosti kod dvostrukog preklapanja.

Inače, radi se o Dynamic 2X AMOLED vanjskom zaslonu s frekvencijom osvježavanja do 120 Hz i maksimalno 2.600 nita na vanjskom zaslonu te 1.600 nita na glavnom zaslonu.

Kućište šarki od titana uvodi tanki metalni element koji štiti mehanizam preklapanja i otporan je na trošenje tijekom vremena. Okvir uređaja podržava Advanced Armor Aluminum, leguru visoke čvrstoće koja dodaje rigidnost bez povećanja mase. Okvir osigurava da se zasloni ne dodiruju, a stražnja ploča od polimera ojačana keramičkim i staklenim vlaknima čini dizajn tanjim i istovremeno otpornim na pucanje.

Iz Samsunga napominju da svaki primjerak prolazi kroz niz strogih kontrola kvalitete kako bi se zadovoljili svi zahtjevi. Na primjer, CT skeniranje fleksibilne tiskane ploče provjerava je li pravilno proizvedena prema dizajnu, osiguravajući točnost i pouzdanost prije njezina povezivanja s ostalim unutarnjim komponentama zaslona. Lasersko skeniranje potvrđuje da su sve unutarnje komponente postavljene točno na predviđenu visinu, čime se osigurava kvaliteta površine.

Samsung Galaxy Z TriFold (Foto: Samsung)

Galaxy Z TriFold ima debljinu profila od samo 3.9 mm, a kako napominju iz Samsunga, pruža performanse na razini flagship uređaja, pogonjen prilagođenom Snapdragon 8 Elite Mobile platformom za Galaxy, kamerom od 200 MP i najvećom baterijom koju je Samsung ikad ugradio u preklopni telefon. Sustav baterije od 5600 mAh s tri ćelije smješten je u sva tri panela uređaja radi uravnotežene isporuke energije i cjelodnevne izdržljivosti. U kombinaciji sa superbrzim punjenjem od 45 W, trebao bi omogućiti korisnicima neometan streaming, stvaranje i rad bez ograničenja.

Kada se Galaxy Z TriFold otvori, zaslon funkcionira poput tri 6,5-inčna pametna telefona u jednom 10-inčnom prikazu, pružajući korisnicima više prostora za multitasking tijekom dana. Korisnici mogu istovremeno raditi u tri različite aplikacije u portretnom formatu, mijenjati veličinu aplikacija u multi-window načinu rada kako bi jasno vidjeli najvažnije informacije ili držati uređaj u okomitom položaju pri pregledavanju dokumenata radi boljeg fokusa.

Poznate aplikacije i značajke, poput My Files i Samsung Health, također su optimizirane za veliki zaslon, omogućujući korisnicima organizaciju sadržaja i brzo stjecanje uvida u podatke.

Kako bi se iskoristile sve mogućnosti koje pruža ovako velik zaslon, Galaxy Z TriFold je prvi mobilni telefon s dostupnim samostalnim Samsung DeX, što znači da korisnici mogu postaviti potpuno radno okruženje gotovo bilo gdje. Za još veću produktivnost, korisnici mogu dodati sekundarni zaslon u Extended Mode, što omogućuje neometano iskustvo rada na dva zaslona s vanjskim monitorom. Aplikacije se jednostavno povlače i premještaju između zaslona, omogućujući rad s desktop razinom učinkovitosti. Korisnici također mogu dodati Bluetooth miša i tipkovnicu, čime se odmah stvara ultimativna prenosiva radna stanica za složene projekte ili kreativne dizajne.

U Samsungu su uvjereni kako jedinstveni oblik Galaxy Z TriFold pametnog telefona otvara nove mogućnosti za kreativan rad i produktivnost, ali i uživanje u filmovima i serijama.

Očekuje se da će Galaxy Z TriFold biti dostupan za kupnju u Koreji od 12. prosinca 2025., a nakon toga na kineskom, tajvanskom i singapurskom tržištu, te Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Sjedinjenim Državama. Za sad nema informacija o eventualnoj dostupnosti na hrvatskom tržištu.