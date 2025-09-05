Samsung je uočio sajma IFA u Berlinu predstavio novi dodatak svojoj Galaxy S25 seriji, Galaxy S25 FE.

Kako je istaknuot na predstavljanju, Galaxy S25 FE osmišljen za kreativce i one koji će to tek postati zahvaljujući naprednim AI alatima za uređivanje, uključujući Generative Edit i Instant Slow-mo. Unaprijeđena prednja kamera od 12 MP, koju pokreće ProVisual Engine, omogućuje vrhunske selfije, a baterija od 4.900 mAh s podrškom za žično punjenje od 45 W osigurava dovoljno energije za cijeli dan.

Galaxy S25 FE ima važnu ulogu kao ulaz u širi Galaxy AI ekosustav, čineći ta iskustva dostupnijima većem broju korisnika, izjavio je Jay Kim, izvršni potpredsjednik i voditelj Odjela za korisničko iskustvo, poslovne jedinice Mobile eXperience u Samsung Electronicsu. S proširenim personaliziranim AI iskustvima i alatima za fotografiju i uređivanje temeljenima na umjetnoj inteligenciji, Galaxy S25 FE omogućuje ljudima da u svakodnevni život unesu više praktičnosti i kreativnosti.

Uređaj dolazi s Galaxy AI koji je optimiziran kroz One UI 8 sučelje, multimodalnim AI agenatima i AI opcijama koje će promijeniti način na koji se koristi pametni telefon.

Tako Gemini Live omogućuje vizualne razgovore u stvarnom vremenu poboljšane multimodalnom umjetnom inteligencijom, omogućujući uređaju da vidi ono što korisnici vide i olakšava postavljanje kontekstualnih pitanja. Now Bar prikazuje korisne informacije u pravom trenutku, izravno sa zaključanog zaslona - relevantna ažuriranja, obavijesti uživo, glazbu, način rada i rutine. Now Brief pruža personalizirana dnevna ažuriranja uključujući promet, podsjetnike, događaje u kalendaru i podatke o zdravlju. Circle to Search with Google omogućava pretraživanje interneta u svakom trenutku jednostavnim zaokruživanjem predmeta koji želite pretražiti na ekranu.

Ovi inteligentni alati dizajnirani su za poboljšanje komunikacije, povećanje produktivnosti i pojednostavljenje svakodnevnih interakcija, a pritom se prilagođavaju svakom korisniku, ističu iz Samsung. Osim toga, podržani su potpuno novim zaštitama za personalizirane značajke pokretane umjetnom inteligencijom.



Radi se o Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) koji stvara app-specific šifrirana okruženja za pohranu unutar sigurnog područja pohrane uređaja, osiguravajući da svaka aplikacija može pristupiti samo vlastitim osjetljivim informacijama. KEEP podržava Personal Data Engine (PDE) kako bi korisnički podaci i postavke bili u potpunosti zaštićeni Knox Vault sustavom. Zajedno, ova rješenja osiguravaju pojačanu sigurnost i privatnost u digitalnom okruženju koje se brzo razvija.

Što se kamera tiče, Galaxy S25 FE dolazi s ProVisual Engine kojeg pokreće umjetna inteligencija i nadograđenom prednjom kamerom od 12 MP. Tu je i već dobro poznata značjka Nightography za snimanje u uvjetima loše osvjetljenosti i tijekom noći, dok Super HDR u videu prikazuje realistične boje i kontrast u svakom kadru. Photo Assist poboljšava uređivanje na uređaju s jednostavnom preciznošću, potičući kreativnost korisnika.

Generative Edit automatski otkriva prolaznike u pozadini fotografija i proaktivno preporučuje što treba ukloniti, eliminirajući potrebu za ručnim odabirom i uređivanjem, dok Portrait Studio omogućuje korisnicima stvaranje personaliziranih avatara s realističnijim izrazima lica. Instant Slow-mo pretvara bilo koji videozapis u usporenu snimku jednim dodirom. Audio Eraser značajka omogućuje praktičan način uklanjanja buke u videozapisima izoliranjem određenih audio elemenata kao što su glasovi, glazba, vjetar, ambijentalna priroda, buka gomile i pozadinske smetnje, omogućujući korisnicima preciznu kontrolu nad time što smanjiti ili u potpunosti ukloniti. Auto Trim na Galaxy S25 FE pojednostavljuje proces uređivanja videozapisa automatskim odabirom najboljih trenutaka iz snimke.

Sa 6.7-inčnim Dynamic AMOLED 2X zaslonom s brzinom osvježavanja od 120 Hz smještenom u novi poboljšani Armor Aluminium okvir, Galaxy S25 FE odražava prepoznatljiv oblik Galaxy S serije.

Iz Samsunga ističu kako uređaj dolazi sa sedam generacija nadogradnji OS-a i sedam godina sigurnosnih ažuriranja.

Galaxy S25 FE bit će dostupan od 4. rujna na odabranim tržištima.