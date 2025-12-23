Od predstavljanja prvog modela Fold, Samsung je dominantna kompanija na tržištu preklopnih telefona. Njihovi su modeli iz generacije u generaciju sve bolji. Hardver je snažniji, ekrani su kvalitetniji, dok je nabor na ekranu postao skoro pa neprimjetan. S vremenom su i druge, ponajviše kineske kompanije predstavile svoje konkurente, no najveći rival tek dolazi. Sljedećeg rujna, prema brojnim glasinama, Apple bi trebao predstaviti iPhone Fold i time zakoračiti na tržište preklopnih telefona.

Iz Samsunga su itekako svjesni Appleove prijetnje te se već pripremaju za ono što slijedi.

Galaxy Wide Fold

Južnokorejska tvrtka tradicionalno za ljeto priprema novu generaciju svojih modela Galaxy Fold i Flip, no za sljedeću godinu imaju i neke dodatne planove. Naime, prema informacijama koje su se pojavile na mreži, Samsung namjerava predstaviti i model o kojem se trenutačno govori kao o Galaxy Wide Foldu. Taj telefon ne bi trebao imati veći ekran u odnosu na klasičan Fold, no zato će se razlikovati po omjeru stranica ekrana kada se uređaj otvori. Dok će vanjski ekran iznositi 5,4 inča (što je manje u odnosu na prosječne ekrane današnjih pametnih telefona), kada se uređaj otvori, dijagonala ekrana iznosit će 7,6 inča.

Aktualni model Fold 7, kada se otvori, ima dijagonalu od 8 inča, no taj je ekran skoro pa četvrtast (omjer 3:33,3), dok će omjer stranica Wide Folda iznositi 4:3. Dakle, kada se otvori, taj će telefon biti sličniji tabletima.

No što je vjerojatno puno važnije, bit će sličan dimenzijama ekrana, kao i omjeru stranica ekrana koje bi trebao imati i iPhone Fold. Naime, i Appleov preklopni telefon trebao bi imati ekrane gotovo istih dimenzija - vanjski dijagonale 5,49 te unutarnji dijagonale 7,56 inča, uz isti omjer stranica 4:3 kao i Samsungov nadolazeći uređaj.

Najbolje od dva svijeta?

Prije nego su se pojavili prvi modeli preklopnih telefona, za njih se govorilo da predstavljaju najbolje od dva svijeta, odnosno da u jednom uređaju donose sve što i klasični pametni telefoni, ali i veličinu ekrana kao tablet. Sa spomenutim omjerom stranica od 4:3 Samsung bi se napokon mogao približiti takvom uređaju koji će donijeti najbolje i od telefona i tableta.

Naravno, tek treba vidjeti kako će taj uređaj izgledati, kakav će imati hardver i opcije te, što bi moglo biti presudno za njegovu potražnju - koliko će stajati.

Očekivanja od iPhonea Fold, najskupljeg Appleova telefona do sada (naravno, ako ne računamo na neke luksuzne izvedbe postojećih modela) prilično su velika te dio analitičara vjeruje kako bi ovaj telefon mogao pokrenuti cijelo tržište preklopnih telefona. No slična su očekivanja bila i od modela Air koji se pokazao kao priličan debakl tako da treba sačekati da se novi preklopni telefoni pojave na tržištu i vidjeti kakva će biti potražnja za njima.

Izvor: Phone Arena