Šef automobilske kompanije kritizirao trenutačnu situaciju: “To je jako loše za moju djecu i njihovu djecu”

Početkom ovog desetljeća činilo se kako počinje razdoblje koje označava početak kraja za automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem. Šefovi brojnih automobilskih kompanija govorili su o elektrifikaciji u koju su ulagali milijarde dolara, vjerujući kako će za sve veći broj vozača sljedeći automobil koji kupe imati električni motor.

Među inim, početkom desetljeća planove o postupnom prekidu proizvodnje i prodaje benzinaca i dizelaša imale su kompanije poput Mercedesa, GM-a, Volva, Forda, dok je npr. Opel prije dvije godine najavio kako će od 2028. na europskom tržištu nuditi samo automobile na struju.

Sve su ove tvrtke s vremenom promijenile svoje planove, a posljednji od njih je Opel koji je ovog tjedna najavio kako će se prilagoditi situaciji na tržištu te će njihova ponuda nakon 2028., osim električnih vozila, uključivati i hibride te automobile s unutarnjim izgaranjem.

Situacija na tržištu, dakle, prilično se promijenila, što je u nedavnom intervjuu za InsideEVs komentirao i izvršni direktor Riviana RJ Scaringe.

Preusmjeravanje kapitala

Sada se događaju stvari za koje prije godinu dana nikada ne bi pomislio da će se dogoditi, komentirao je ono što se događa na automobilskom tržištu u SAD-u.

Pri tome prvenstveno misli na porast popularnosti automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Nedavno je tako GM najavio investiciju tešku čak 4 milijarde dolara u proizvodnju benzinaca, dok je američka vlada prekinula brojne inicijative povezane sa zelenom energijom i poticajima za električna vozila, objasnili su na Business Insideru.

Ta promjena i neočekivano preusmjeravanje kapitala prema motorima s unutarnjim izgaranjem je, komentirao je RJ Scaringe, jako loša za moju djecu i njihovu djecu i jako loša vijest za američku automobilsku industriju.

Što se Riviana tiče, ta situacija čak ide njima u koristi. Naime, on vjeruje kako će doći do centralizacije industrije električnih vozila te do određenog “vakuuma konkurencije”, što znači da će kompanije poput Riviana i Tesle koje proizvode samo e-vozila, imati određenu prednost pred konkurencijom. U teoriji to znači da bi Rivian i Tesla mogli osvojiti veći dio tržišta, no Scaringe kaže kako to nije dobro za cjelokupnu industriju električnih vozila.



