Jupiter, div Sunčevog sustava, skriva unutarnju strukturu koja ruši dugogodišnje znanstvene teorije o njegovom nastanku.

Svemirska letjelica Juno američke svemirske agencija NASA, koja orbitira oko Jupitera od 2016. godine, otkrila je da planet nema oštro definiranu stjenovitu jezgru. Umjesto toga, njegova se jezgra postupno stapa s vanjskim slojevima bogatim vodikom, stvarajući razrijeđenu jezgru. Saturn pokazuje sličnu unutrašnjost, pokazala su naknadna opažanja i tog plinovitog diva.

Jedna važna teorija pretpostavljala je da je Jupiterova mutna jezgra nastala katastrofalnim sudarom u ranoj povijesti planeta. Prema tom tumačenju, golemo tijelo moglo je udariti u Jupiter takvom snagom da je izmiješalo teški materijal jezgre s lakšim plinovima.

Misterij Jupiterove jezgre

Kako bi to provjerili, znanstvenici s britanskog Sveučilišta Durham, u suradnji s NASA-om, SETI institutom i Sveučilištem u Oslu, proveli su simulacije na superračunalu DiRAC COSMA. Modelirali su više scenarija spomenutog udara, uključujući i one iznimno nasilne, kako bi ispitali ponašanje materijala tijekom takvih događaja.

Rezultati su opovrgli očekivanja, jer simulacije nisu proizvele stabilnu razrijeđenu jezgru te se to ne poklapa s onim što je zapazila letjelica Juno. Umjesto toga, simulacije su pokazale da su gusta stijena i led dosljedno tonuli natrag u središte Jupitera, ponovno stvarajući jasnu granicu između jezgre i vanjskih slojeva vodika.

Vidimo u našim simulacijama da ovakva vrsta udara doslovno potresa planet do njegove jezgre, ali ne na pravi način da objasni unutrašnjost Jupitera kakvu danas vidimo, pojasnio je Thomas Sandnes sa Sveučilišta Durham i jedan od autora istraživanja objavljenog u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Studija zaključuje da je Jupiter svoju razrijeđenu jezgru stvorio postupnim upijanjem teških i lakih elemenata tijekom milijardi godina.

Luis Teodoro sa Sveučilišta u Oslu naglasio je da Saturnova slična struktura jača tu teoriju, sugerirajući da su razrijeđene jezgre prirodni rezultat planetarnog razvoja, a ne rijetkih, silovitih sudara s drugim tijelima.

S obzirom na brojne otkrivene egzoplanete veličine Jupitera, nalazi sugeriraju da složene unutrašnje strukture mogu biti uobičajene. Tajne Jupitera pokazuju da čak i poznati svjetovi kriju neočekivana iznenađenja.

Izvor: Universe Today