Infobip je dogovorio partnerstvo s britanskom zrakoplovnom kompanijom Virgin Atlantic kojim će se značajno unaprijediti iskustvo putovanja i povećati broj putnika koji će se na letove prijavljivati online, prije dolaska u zračnu luku. Kako su izvijestili iz ove tvrtke, riječ je o bržem i praktičnijem procesu prijave koja će se vršiti putem njihove platforme Moments za angažman korisnika.

Na početku ova je usluga dostupna samo na londonskom aerodromu Heathrow, no Virgin Atlantic rješenje namjerava uvesti i na drugim važnim britanskim zračnim lukama. Među inim, kasnije ove godine nova usluga i online prijava bit će dostupni i na zrakoplovnim lukama u Edinburghu i Manchesteru.

Princip rada usluge je sljedeći - putnici prije dolaska u zračnu luku primaju poruku putem WhatsAppa koja uključuje poveznicu na aplikaciju ili web-stranicu aviokompanije. Za one rijetke koji nemaju WhatsApp, sustav se automatski prebacuje na SMS, kako bi se osigurala maksimalna pokrivenost. Nakon prijave, putnici na WA dobivaju druge informacije korisne za let, uključujući broj terminala i zone. Ovakav način prijave na let prije dolaska u zračnu luku smanjuju gužve u zračnim lukama i vrijeme čekanja u redovima.

Impresivni rezultat

Iz Infobipa kažu kako je njihovo rješenje već donijelo “impresivne rezultate” i porast online prijava od 11 posto od uvođenja ove tehnologije.

Ante Pamuković (Foto: Infobip)

Prilikom najave ove suradnje Ante Pamuković, predsjednik za međunarodno poslovanje u Infobipu naglasio je kako je to najbolji dokaz kako digitalna rješenja za razmjenu poruka mogu donijeti konkretne poslovne rezultate te poboljšati iskustvo korisnika. Ponosni smo što podržavamo Virgin Atlantic i veselimo se zajedničkom razvoju dodatnih inovacija u području iskustva putnika, komentirao je.

Zadovoljstvo je izrazio i Simon Langthorne, Voditelj CRM-a u Virgin Atlanticu, naglasivši kako je ova inicijativa samo dio šire predanosti kompanije korištenju pametnih tehnologija usmjerenih gostima i poboljšanju svake faze putničkog iskustva.