Europska komisija je u utorak ublažila pravila o zabrani automobila s unutarnjim izgaranjem od 2035. odustajući od ranijeg plana da od tada svi novi automobili moraju biti električni.

Potez izvršnog tijela EU-a uslijedio je nakon pritiska europskih proizvođača automobila i predstavlja najveći korak unatrag u zelenim politikama Unije u posljednjih nekoliko godina.

Prijedlog još trebaju potvrditi europske vlade i Europski parlament.

EK je očito popustila pred zahtjevima autoindustrije, osobito njemačke i talijanske koje se teško bore da zadrže korak s konkurencijom Tesle i kineskih proizvođača električnih automobila.

Prema novom prijedlogu, od 2035. proizvođači automobila morat će smanjiti emisiju ugljikova dioksida za 90 posto, umjesto 100 posto. To znači da će 90 voznog parka svakog proizvođača automobila morati biti električni, to jest s nultom stopom emisije, a ostalih deset posto morat će kompenzirati korištenjem čelika koji je proizveden u EU-u uz nisku emisiju ugljikova dioksida ili korištenjem e-goriva i biogoriva.

To će omogućiti da se plug-in hibridi, blagi hibridi, automobili s motorima na unutarnje izgaranje i dalje proizvode nakon 2035.

Uredba EU-a, donesena 2023. kao dio Zelenog plana, postavila je cilj da od 2035. svi novoregistrirani automobili budu s nultom emisijom, to jest da budu električni. To je naišlo na veliki otpor europskih proizvođača automobila, naročito u Njemačkoj.



EK želi potaknuti proizvodnju malih, cjenovno pristupačnih električnih automobila, duljine do 4,2 metra. U tu svrhu predlaže da se svaki takav automobil proizveden u EU ne računa kao jedno vozilo nego kao 1,3 vozila. Na taj će način proizvođači automobila lakše dosegnuti cilj da je 90 posto njihovih automobila s nultom emisijom.

EK predlaže da od 2030. godine države članice osiguraju da određeni dio automobila koje tvrtke daju na raspolaganje svojim zaposlenicima budu električni. Kao pozitivan primjer navedena je Belgija koja je već neko vrijeme ima zakon da svi takvi automobili budu električni i danas je 52 posto voznog parka u vlasništvu tvrtki na električni pogon.