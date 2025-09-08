Južnokorejska tvrtka LG Electronics objavila je da je potpisala ugovor s inženjerskom tvrtkom DATAVOLT o izradi rješenja za hlađenje novog podatkovnog centra za umjetnu inteligenciju u Saudijskoj Arabiji.

Podatkovni centar gradit će se u Oxagonu, industrijskom središtu ambicioznog saudijskog projekta NEOM City.

Prema memorandumu o razumijevanju, LG će isporučivati ​​tehnologije za upravljanje toplinom, uključujući velike 'hladnjake' i sustave za distribuciju rashladne tekućine.

Južnokorejska tvrtka napominje da je partnerstvo usklađeno sa širom strategijom "One LG Solution" koja omogućuje raspolaganje stručnim znanjem svih podružnica LG Grupe i otvara vrata i suradnji s LG Energy Solutionom za baterijske sustave i LG CNS za projektiranje, gradnju i rad podatkovnih centara.

Sjedište je DATAVOLT-a u Saudijskoj Arabiji, a fokus na gradnji ogromnih podatkovnih centara koji se napajaju energijom iz obnovljivih izvora i alternativnim gorivima. Podatkovni centar s umjetnom inteligencijom u Oxagonu trebao bi biti među najvećima i najsofisticiranijima u Saudijskoj Arabiji.

Komentirajući ugovor s DATAVOLT-om šef LG Electronicsa William Cho istaknuo je "ogroman potencijal Bliskog istoka i Afrike".

Bliski istok nudi obilje prilika za poslovanje s vladom i s kompanijama zahvaljujući restrukturiranju industrije i velikim razvojnim projektima, dodao je Cho.