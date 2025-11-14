Tri kineska astronauta čiji je povratak na Zemlju odgođen zbog svemirskog otpada koji je prošli tjedan udario u njihov brod, vratit će se u petak drugom svemirskom letjelicom, priopćila je Kineska svemirska agencija za upravljanje svemirom (CMSA).

Kina je u protekle četiri godine slala po troje astronauta na svoju stalno naseljenu svemirsku postaju Tiangong i to na razdoblje do šest mjeseci, u sklopu programa Shenzhou ili "Božanska letjelica".

Misija Shenzhou-20 započela je u travnju i odvijala se glatko sve dok ono što je CMSA nazvala "sumnjivim udarom sitnog svemirskog otpada" u tu svemirsku letjelicu nije dovelo do odgode povratka posade na Zemlju, izvorno planiranog za 5. studenog.

Odgoda, iako kratka, vrlo je neobična za program koji je funkcionirao kao sat i u protekloj godini dosegao nove prekretnice poput slanja astronauta rođenih 1990-ih i rekordno duge šetnje svemire, a postoje i planovi za obuku i slanje prvog stranog astronauta iz Pakistana u Tiangong sljedeće godine.

Svaka misija Shenzhou završava primopredajom, tijekom koje posada koja odlazi dočekuje posadu koja dolazi i preuzima operacije svemirske stanice. Tijekom razdoblja primopredaje, koje traje nekoliko dana, dva broda Shenzhou pristaju uz svemirsku stanicu.

Odluka o vraćanju posade Shenzhou-20 na Zemlju svemirskom letjelicom koju je koristila posada Shenzhou-21, a koja je svoj šestomjesečni boravak u svemiru započela prije dva tjedna, sugerira da je oštećenje letjelice Shenzhou-20 dovoljno ozbiljno da kineske svemirske vlasti smatraju da je zasad nesposobna za let.

S obzirom na oštećenje letjelice Shenzhou-20, kineski program s ljudskom posadom suočit će se s novim logističkim problemima. S povratkom Shenzhou-21 na Zemlju šest mjeseci ranije nego što je planirano, posada letjelice ostat će na svemirskoj postaji bez ikakve letjelice koja bi ih mogla odvesti kući u slučaju nužde.

CMSA je u petak objavila da će svemirska letjelica Shenzhou-22 biti lansirana u "prikladno vrijeme u budućnosti".

