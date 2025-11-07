Puštanje u rad najnovijeg kineskog nosača zrakoplova ovog tjedna označava novo poglavlje u naporima modernizacije vojske te zemlje, no sigurnosni analitičari i regionalni diplomati kažu da su pred tom vojskom teški izazovi prije nego što nosač bude u potpunosti operativan.

Predsjednik Xi Jinping prisustvovao je u srijedu ceremoniji puštanja u rad i predstavljanja zastave broda Fujian u pokrajini Hainan i ukrcao se na brod radi inspekcije, izvijestila je u petak službena novinska agencija Xinhua.

Fujian je treći kineski nosač zrakoplova, s ravnom pilotskom palubom i elektromagnetskim katapultima za polijetanje koji ga čine potencijalno daleko snažnijim pomorskim oružjem od prvih dvaju kineskih nosača, ruskog dizajna.

Novi nosač moći će nositi znatno veći broj zrakoplova, kao i teže naoružane mlazne borbene zrakoplove od nosača Liaoning i Shandong, koji su manji i oslanjaju se na rampe za lansiranje zrakoplova.

Fujian je prekretnica

Kineski obrambeni dužnosnici i državni mediji posljednjih su tjedana hvalili Fujian kao "prekretnicu".

Regionalni vojni atašei i analitičari kažu da će pratiti nadolazeće misije, pokušavajući procijeniti koliko brzo Fujian može postati borbeno spreman praćenjem letačkih operacija i pokušajima kombiniranja operacija nosača s pomoćnim brodovima i podmornicama.

Fujian (Foto: AFP PHOTO / CHINA'S MINISTRY OF DEFENCE)

Mislim da će proći barem još jedna godina prije nego što dostigne punu operativnu sposobnost, rekao je Ben Lewis, osnivač platforme za podatke otvorenog koda PLATracker.

Fujian, pogonjen dizelskim gorivom, nema domet američkih nosača zrakoplova na nuklearni pogon, koji mogu djelovati godinama bez potrebe za punjenjem gorivom, što im omogućava opsežne operacije u moru.

Neki analitičari procjenjuju da bi Fujianu trebalo punjenje gorivom, bilo brodovima ili u luci, nakon 10.000 nautičkih milja (18.520 km).

U godišnjem izvješću Pentagona o modernizaciji kineske vojske, objavljenom prošlog prosinca, navedeno je da će nosači Fujian i budući slični nosači zrakoplova povećati kinesku sposobnost projiciranja vojne moći. To je dijelom i zbog raspoređivanja visoko specijaliziranih zrakoplova za elektroničko ratovanje i protupodmorničku borbu.

Ovo je potencijalno prekretnica za Kinu, ali postoji mnogo sposobnosti koje još moraju testirati i usavršiti - a to uključuje i način na koji bi ih najbolje rasporedili u sukobu na Tajvanu, rekao je Collin Koh sa singapurske Škole za međunarodne studije S. Rajaratnam.