Policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 77-godišnjaka iz Osijeka, u lažnoj trgovini kriptovalutama, oštetio za skoro pet tisuća eura, izvijestila je u subotu osječko-baranjska policija.tri vijesti o kojima se priča Komet 3I/Atlas Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem Veliki ritualni kompleks Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira Bez boli i straha Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Nepoznati je počinitelj doveo u zabludu i prevario 77-godišnjaka iz Osijeka, uvjeravajući ga da će zaraditi trgujući kriptovalutama, zbog čega se registrirao u trgovinu na internetu i uplatio ukupno 4.954 eura.
Nakon registracije na internetu 77-godišnjak više nije mogao pristupiti trgovini, niti svom novcu, pa je slučaj prijavljen policiji.
U policiji navode kako je u tijeku potraga za nepoznatim počiniteljem internetske prevare.
aktualno najčitanije
Viši ekonomist za AI
DeepMind raspisao natječaj za potpuno novo radno mjesto: Žele saznati kako će AI utjecati na raspodjelu moći i bogatstva
Objasnio na što misli
Muskova vizija budućnosti čovječanstva je raj, no put do njega je prepun traume i disrupcije
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Tehnologija kao oblik prilagodbe
Novo otkriće moglo bi radikalno utjecati na naše razumijevanje ljudske evolucije
Vezane vijesti
Ne propustite ni ovo
vijesti
show
zdravlje
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
zabava
tech
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
sport
tv
putovanja
Vrijedi probati
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Recept na žlicu
Fino varivo s lećom i cvjetačom sjajan je izbor za ručak ili večeru, a bit će gotovo za 30-ak minuta
novac
davna želja
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
lifestyle
uvijek besprijekorna
Gotovo 10 tisuća čitateljica odabralo najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus