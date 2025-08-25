Novi problemi za SpaceX: Spaceship ipak nije poletio na dugoočekivani 10. let

Američki SpaceX otkazao je u nedjelju deseti let rakete Starship zbog problema sa sustavom na tlu, odgodivši tako pokušaj postizanja nekoliko dugoočekivanih ključnih etapa u razvoju projekta.

Nosač Super Heavy visok sedamdeset metara i raketa Starship visine pedeset i dva metra čekali su polijetanje na sustavu za lansiranje u gradu Starbaseu u Teksasu. No, oko 30 minuta prije planiranog polijetanja, SpaceX je na platformi X objavio da odustaje od lansiranja zbog problema sa sustavom na tlu.

Prije planiranog lansiranja u nedjelju vlasnik kompanije Elon Musk trebao je objaviti novosti o napretku u razvoju Starshipa, ali umjesto toga u prijenosu uživo najavljena je odgoda lansiranja.

Iz SpaceX‑a nisu objavili kad će ponovno pokušati lansirati raketu. Slične situacije ranije su rješavali u roku od nekoliko dana.

Razvoj SpaceX‑ove rakete nove generacije, neophodne za poslovnu budućnost kompanije, ali i za Muskove ambiciozne planove vezane za Mars, ove godine nailazi na problem za problemom. U NASA‑i se pak nadaju da će raketu moći upotrebljavati već 2027. kako bi na Mjesec poslali prvu posadu od programa Apollo, napominje Reuters.

SpaceX‑ov pristup razvoju, u okviru kojega izrađuje veći broj prototipa i testira ih do pojave greške, ove je godine stavljen na kušnju, budući da su već dva testiranja završila neuspjehom tijekom ranog dijela leta, a jedno testiranje neuspjehom u svemiru tijekom devetog leta rakete, dok je u lipnju eksplozija odnijela krhotine opreme čak do obližnjeg meksičkog teritorija. Usprkos svemu, kompanija je nastavila ubrzanim tempom proizvoditi nove rakete Starship za testne letove u velikim proizvodnim pogonima u teksaškom Starbaseu.

Neuspjesi odražavaju tehničku kompleksnost najnovije inačice Starshipa, koja se odlikuje znatno naprednijim značajkama, poput snažnijeg potiska, potencijalno otpornijeg toplinskog štita i čvršćih zakrilaca za usmjeravanje neophodnih za uspješno izvođenje ponovnog ulaska rakete u atmosferu. Sve su te značajke ključne za višekratnu upotrebu Starshipa na kojoj Musk inzistira.

Prema najavama, složeni sustav trebao je biti lansiran iz Teksasa u nedjelju u vrijeme zalaska sunca, a raketa Starship trebala se odvojiti od nosača Super Heavy na visini od nekoliko desetaka kilometara u atmosferi. Super Heavy trebao je nakon toga sletjeti u more u Meksičkom zaljevu kako bi se testirala konfiguracija rezervnih motora.

Starship je pak trebao nakratko uključiti vlastite motore kako bi se otpravio dalje u svemir, gdje je trebao pokušati ispustiti prvu seriju maketa Starlinkovih satelita, a zatim ponovno uključiti jedan motor tijekom suborbitalnog puta oko Zemlje.

Nakon te faze, svemirski brod trebao je ciljati ponovni ulazak u atmosferu iznad Indijskog oceana. Radi se o ključnoj fazi leta u kojoj se testira niz prototipskih pločica toplinskog štita i zakrilaca motora osmišljenih da izdrže udar iznimno visokih temperatura koje su tijekom proteklih letova više-manje uništile vanjske dijelove prethodnih inačica Starshipa.