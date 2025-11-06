Vibrakodiranje, generiranje programskog koda iz prirodnog jezika pomoću umjetne inteligencije (AI), proglašeno je Collinsovom riječi 2025. godine.

Leksikografi Collinsova rječnika prate Collinsov korpus od 24 milijardi riječi, koji ih crpi iz niza medijskih izvora, uključujući društvene medije, kako bi sastavili godišnji popis novih i značajnih riječi koje odražavaju razvoj jezika.

Za riječ godine izabrali su termin vibrakodiranje (eng. vibe coding) zbog golemog povećanja korištenja tog izraza od njegove prve pojave u veljači. Moglo bi se prevesti kao kodiranje prema osjećaju, 'vibri'. Na hrvatskom se kaže i vibe kodiranje.

Termin je osmislio Andrej Karpathy, bivši direktor AI odjela u Tesli i jedan od inženjera osnivača OpenAI-a, kako bi opisao kako umjetna inteligencija može omogućiti nekome da izradi novu aplikaciju "zaboravljajući da kod uopće postoji".

Na Collinsovu popisu novih popularnih riječi je i biohakiranje, koje se definira kao aktivnost promjene prirodnih procesa u tijelu ne bi li se poboljšalo zdravlje i dugovječnost.

Tu je i clanker, pogrdna riječ za računala, robote i AI sustave, platforme ili alate, popularizirana u animiranoj televizijskoj seriji Ratovi zvijezda: Ratovi klonova. Izraz se možeprevesti kao zveckalo ili kanta, u smislu lošeg, starog, bučnog i neupotrebljivog uređaja.

Riječ je postala viralna na društvenim medijima i često se koristi za izražavanje frustriracije AI-jem, chatbotovima i platformama.

Ove je godine popularan bio i engleski glagol "to glaze" u smislu pretjeranog i neopravdanog hvaljenja nekoga ili laskanja mu, glancanja, laštenja, poliranja, odnosno dizanja u nebesa.