Električni automobili već neko vrijeme nisu glavni prioritet Elona Muska, što možemo vidjeti po njegovim posljednjim potezima. Što se Tesle tiče, poznato je kako on budućnost kompanije vidi u robotaksijima i robotima, a ne u samim automobilima - na to ukazuje i nedavni potez kada je najavio je kraj za Modele S i X. Čini se kako je trenutačno više zauzet s SpaceX-om koji je preuzeo još jednu njegovu kompaniju (xAI) i priprema se za najveću inicijalnu ponudu dionica u povijesti koja će njegovo bogatstvo približiti - bilijunu.

No to ne znači kako je Tesla odustala od tržišta električnih vozila. U ponudi i dalje ostaju Model 3 i Y za kojima pada potražnja, no i dalje se vrlo dobro prodaju, što ipak ne možemo reći za Cybertruck koji se, usprkos velikim najavama, pokazao kao debakl.

Pogon na sva 4 kotača

Iako su tržište električnih automobila posljednjih godinu-dvije obilježile kineske kompanije poput BYD-a koji je prestigao Muskovu tvrtku po prodaji te Xiaomija, čiji je model SU7 oduševio stručnjake, mnogima je i dalje prilikom kupovine e-vozila Tesla jedini izbor. A kako bi na tržištu bila što konkurentnija, ova je kompanija sada predstavila novu varijantu Modela Y koja će, barem na početku, biti dostupna kupcima u SAD-u.

Riječ je o novom početnom modelu s dva motora i pogonom na sva četiri kotača koji će, u odnosu na standardni model sa samo stražnjim pogonom, biti skuplji za 2 tisuće dolara. Ta će se dva motora odraziti i na puno bolje ubrzanje u odnosu na spomenuti model. Novi model s pogonom na sva 4 kotača do 60 milja na sat (96 km/h) ubrzava za samo 4,6 sekundi, što je više nego 2 sekunde brže u odnosu na model s jednim motorom.

Kompromis oko dosega

No s druge strane, postoji i jedan kompromis, a to je doseg. Jeftiniji standardni model ima bolji doseg - više od 510 km, dok model s pogonom na sva 4 kotača s jednim punjenjem baterije može izdržati 470 km. Iako razlika nije prevelika, nekima bi doseg ipak mogao imati ulogu i biti važniji od ubrzanja i pogona na sva 4 kotača.

Dok standardni model s pogonom samo na stražnje kotače u SAD-u stoji 39.990, a premium model s pogonom na sva 4 kotača 44.990 dolara, novi standardni model s pogonom na sva 4 kotača bit će dostupan za 41.990 dolara.

Kako naglašavaju na Electreku, ovaj model jedan je od cjenovno povoljnijih na američkom tržištu - ako tražite električni SUV s pogonom na sva četiri kotača, a u slučaju dostupnosti subvencija, njegova bi cijena trebala biti još povoljnija. Bit će zanimljivo pratiti kakva će biti potražnja za ovim vozilom te hoće li utjecati na poboljšanje prodaje Teslinih električnih automobila.

