Iz Velike Gorice u projekt ''Startaj Hrvatska'' dolazi obitelj koja generacijama njeguje ljubav prema čokoladi, a sada je tu ljubav pretočila u novi proizvod: čokoladne dražeje s bućinim sjemenkama pod brendom ChoCo handcrafted.

Marcela Marković Halkić i njezin otac Dragutin, iza kojih stoji dugogodišnja obiteljska tradicija u proizvodnji slastica, u novoj epizodi „Startaj Hrvatska“ ispričat će kako su kombinacijom znanja, naslijeđa i inovacije osmislili jedinstven spoj – dražeje koje spajaju čokoladu s bučinim sjemenkama.

Čokolada mi je uvijek bila više od slatkiša. To je miris djetinjstva, nedjelje i topline. Nekima je čokolada utjeha, meni je početak. Kad je dan loš, dobar, kad nešto slavimo – uvijek krenemo s čokoladom, istaknut će Marcela.

Put do ChoCo dražeja počeo je puno ranije – u kući iz 1937. godine, gdje se čokolada najprije jela, zatim proizvodila, a sada i plasira kao prepoznatljiv domaći brend. Naime, Marcelin djed, radio je u tvornici čokolade kao prehrambeni tehnolog, a on i njegov sin - Marcelin tata Dragutin, iz hobija su započeli poslovanje s dražiranjem. Obiteljska priča pretočena u čokoladu dokaz je da se tradicija i inovacija mogu spojiti i to vrlo slatko.

Dražeje koje proizvode dolaze u tri varijante, s tamnom, mliječnom i bijelom čokoladom s dodatkom naranče. Svaka kombinacija izrađena je ručno i u malim serijama. Kvaliteta sirovina posebno im je važna.

Jako pazimo na odabir sirovina. Idemo na provjerenu čokoladu, a i dodatke koji idu u čokoladu, sve mora imati certifikat, ističe Dragutin.

Dok su još usavršavali proizvod, doznali su da su ušli u projekt.

Sa svakom generaciju ljubav prema čokoladi u mojoj obitelji se povećava. Sve me strah kakav će nam pogon trebati za sto godina, kaže Dragutin, a Marcela dodaje: Još mnogi ne znaju za nas, ali nadam se da će se i to promijeniti.

Sada su njihovi slatki proizvodi dostupni i širem tržištu u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama u Hrvatskoj, a njihovu priču ne propustite pogledati u novoj epizodi Startaj Hrvatska u nedjelju u 16 sati na Novoj TV.

Pratite novu sezonu Startaj Hrvatska na Novoj TV, priče osam poduzetnika i predstavljanje njihovih proizvoda od kojih će jedan biti proglašen HIT proizvodom 2025. godine.