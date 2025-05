Upozorenje bivšeg direktora Mete: To bi preko noći ubilo AI industriju

Nick Clegg dobro je poznato ime kako na političkoj sceni, tako i u tehnološkoj industriji. On je bivši zamjenik premijera Velike Britanije te bivši direktor u Meti, a odnedavno je i autor knjige zanimljiva naziva - “How to Save the Internet”. Tijekom njena nedavnog predstavljanja govorio je o umjetnoj inteligenciji, treniranju AI-a kao i odnosu umjetnika i kreativaca prema toj industriji.

Njegovo razmišljanje je zanimljivo, a mnogi se kreativci i autori sadržaja vjerojatno ne bi složili s njim. Naime, on smatra kako AI tvrtke ne bi trebale svaki put zatražiti dozvolu pri korištenju podataka i sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom. Njegova teorija je da je takav sadržaj ionako javno dostupan pa nema potrebe da se svaki put prilikom korištenja tog sadržaja, odnosno treniranja AI modela, postavlja neki poseban upit. To bi, naglasio je, preko noći ubilo industriju umjetne inteligencije u Velikoj Britaniji.

Masovna kulturna krađa

Pri tome on ne smatra da bi se umjetnici, kreativci i svi nositelji autorskih prava trebali pomiriti s činjenicom da će se njihov rad koristiti za treniranje AI-a, već kaže da bi trebao postojati način da onemoguće općenito korištenje njihovih podataka za treniranje AI-a, a ne da se za svaki podataka traži individualno odobrenje.

Mislim da bi ljudi trebali imati jasan, jednostavan način da kažu, ne, ne pristajem. Želim van iz toga, objasnio je.

Jedan od problema AI industrije jest što su trenutačni zakoni o zaštiti autorskih prava napravljeni u neko ranije vrijeme, kada ovakav oblik umjetne inteligencije nije niti postojao, tako da su u potpunosti nekompatibilni s trenutačnom situacijom.

Cleggovi komentari prvenstveno se odnosi na AI industriju u Velikoj Britaniji u kojoj je u procesu donošenje regulative za pristup i korištenje podacima korisnika i kompanija. Prema jednom od prijedloga zakona, za koji se zalažu kreativci i autori, AI kompanije trebale bi otkriti koje podatke koriste za treniranje svojih modela. Parlament je taj prijedlog odbio, što je izazvalo ogorčenje među autorima, a političarka i redateljica Beeban Kidron komentirala je kako vlada želi odobriti masovnu kulturnu krađu te nanijeti katastrofalan udarac britanskoj kreativnoj industriji.

