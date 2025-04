Sve više zainteresiranih za kupovinu TikToka: U utrku se uključio i američki tehnološki div

Bliži se kraj roka koji je Bijela kuća postavila za kupovinu američkog odjela TikToka. Do sada su internetom kružila različita imena investitora i kompanija koje su razmišljale o ovoj akviziciji - od konzorcija čiji je dio MrBeast pa do AI kompanije Perplexity, a ovog tjedna pojavilo se još jedno, prilično neočekivano ime.

Naime, prema osobama koje su upoznate sa situacijom, samo par dana prije zaključenja roka pismo namjere o kupovini ove mreže poslao je - Amazon. Detalji nisu poznati jer je riječ o povjerljivoj stvari, no isti izvori tvrde kako se na ovu ponuda tehnološkog diva ne gleda baš ozbiljno. Naime, s obzirom na to da je rok do kada ByteDance mora pronaći kupca za američki odjel TikToka 5. travnja, smatra se kako se Amazon jednostavno prekasno javio da bi se ta ponuda ozbiljnije razmotrila.

Kakvi su pravi planovi tvrtke, nije poznato jer iz Amazona nisu htjeli odgovoriti na novinarske upite oko potencijalnog preuzimanja ove društvene mreže, odnosno njenog američkog odjela. U slučaju da bi se u Amazonu zaista odlučili na ovu akviziciju, time bi preko noći postali veliki konkurenti na tržištu društvenih mreža te bi zaprijetili prvenstveno Meti.

S druge strane, kako sat otkucava, a konkretnog dogovora oko TikToka nema, ponovno se postavlja pitanje hoće li ova društvena mreža postati nedostupna korisnicima u SAD-u. Nakon što je u siječnju kratkotrajno blokirana pa je ponovno postala dostupna, korisnici sada vjeruju da bi se mogao ponoviti scenarij prema kojem će i dalje moći koristiti TikTok, dok će američka vlada i dalje inzistirati na njegovoj prodaji pa će samo ponovno pomaknuti taj rok.

Novi pokušaj s kratkim videozapisima

Kao razloge Amazonova interesa za TikTok, spominje se sve veća popularnost njihove online trgovine TikTok Shop. S obzirom na to da je mnogima Amazon sinonim za online trgovinu (ili je tako barem bilo prije dok se nije pojavila jeftina konkurencija iz Kine), jasno je kako bi s TikTok Shopom Amazon mogao dodatno proširi svoje carstvo e-trgovine. Sredinom prošle godine Amazon je dogovorio partnerstvo s TikTokom prema kojem su korisnici mogli povezati svoje račune s Amazonom i obavljati kupovinu direktno iz aplikacije.

No osim e-trgovine, potencijalno preuzimanje TikToka Amazonu bi omogućilo ulazak na još jedno veliko tržište za kojim su i prije pokazali interes. Naime, malo se tko sjeća kako je ova tvrtka prije 5 godina pokrenula vlastitu aplikaciju za kratke videozapise Spark. No kako za nju nije bilo interesa, brzo su je ugasili. Umjesto toga, čini se kako sada ne žele riskirati i razvijati vlastita rješenja, već su spremni dobrano staviti ruku u džep i preuzeti TikTok, odnosno njegov američki odjel s čak 170 milijuna korisnika.

Izvor: CNBC