Apple je početkom ovog desetljeća lansirao AirTag, mali lokacijski uređaj u obliku novčića koji je prvenstveno bio namijenjen za pronalaženje i praćenje novčanika, ključeva i slično. No s vremenom pronađeni su različiti načini njegove uporabe. Roditelji ga postavljaju djeci u torbe kako bi ih pratili na putu do škole i nazad, putnici ga postavljaju u prtljagu kako bi je mogli pratiti u slučaju da se izgubi, dok ih Europol koristi za praćenje droge i krivotvorina i slično.

Njime se služe i kriminalci koji ih postavljaju na vozila koja žele ukrasti pa ih tako prate, no gradonačelnik New Yorka pozvao je ljude da postave AirTagove u svoja vozila kako bi ih, u slučaju krađe, mogli pratiti.

Koliko ovi lokacijski uređaji mogu biti korisni pokazuje i jedan primjer iz prošlog mjeseca iz Los Angelesa. Muškarcu koji se u LA vraćao iz Salt Lake Cityja netko je s trake za preuzimanje prtljage na aerodromu ukrao torbu. Nakon što je nije našao među prtljagom na traci svog leta, Daniel Scott je pogledao ostale trake, a kako torbu nije pronašao niti tamo, sjetio se kako je u prtljagu postavio AirTag, upravo zbog ovakvih situacija.

U potragu se uključila i policija

Kada je na svom telefonu išao locirati AirTag šokirao se kada je vidio je kako se njegova torba udaljava od aerodroma, što znači da ju je netko uzeo i pokušava pobjeći.

On je naručio Uber kako bi pratio osobu koja je bježi s njegovom torbom, dok je njegova partnerica nazvala policiju. Trag lokacijskog uređaja odveo ih je do napuštene zgrade u blizini u kojoj se nalazilo nekoliko osoba. Tu je uslijedio još veći šok jer je jedna od tih osoba na sebi imala - Scottovu odjeću. Policija je privela nekoliko osoba iz te zgrade, a Scott je uspio pronaći većinu svoje odjeće koja je bila razbacana po zgradi, no nije bilo spasa za njegov kofer koji je uništen.

U razgovoru s novinarima svima je savjetovao korištenje uređaja poput AirTaga: To mi je dalo šansu da pronađem svoju prtljagu i vratim je.

AirTagove su prigrlile i zrakoplovne kompanije. Od prošle godine u SAD-u tako je više od deset zrakoplovnih prijevoznika putnicima dopustilo da dostave svoje podatke o AirTagovima kako bi, u slučaju gubitka, lakše pronašli svoju prtljagu.

Izvor: Mashable