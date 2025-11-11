KBC Zagreb postaje dio europske onkopedijatrijske mreže pod okriljem Princess Máxima Centra iz Nizozemske, najvećeg i najnaprednijeg centra za dječju onkologiju u Europi, istaknuto je na konferenciji za medije održanoj u utorak u KBC-u Zagreb.

Suradnja između Princess Máxima Centra te hrvatskih bolnica – KBC-a Zagreb i Klinike za dječje bolesti – uspostavljena je 2024. godine s ciljem unaprjeđenja dijagnostike i liječenja malignih bolesti u djece. U okviru sporazuma predviđena je razmjena znanja, razvoj zajedničkih protokola, sudjelovanje u kliničkim studijama te edukacija liječnika i medicinskih sestara.

Državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš naglasila je kako je ovaj projekt potvrda međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih stručnjaka.

Ovim partnerstvom KBC Zagreb postaje dio europske onkopedijatrijske mreže pod kišobranom Princess Máxima Centra, ustanove svjetskog glasa i izvrsnosti. Hrvatska je posljednjih godina ostvarila znatan napredak u liječenju onkoloških bolesnika, a ovakvi iskoraci ključni su za daljnje poboljšanje ishoda i kvalitete skrbi, poručila je.

Jačanje suradnje u liječenju djece oboljele od raka u središtu je posjeta nizozemske liječničke delegacije KBC-u Zagreb, predvođene Robom Pietersom, glavnim liječnikom najvećeg europskog centra za dječju onkologiju koji je smješten u Utrechtu.

Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki zahvalio je Pietersu na dugogodišnjoj podršci razvoju pedijatrijske onkologije u Hrvatskoj.

Dogovoreni su daljnji koraci koji uključuju sudjelovanje u kliničkim studijama, razvoj radioterapije za djecu i uključivanje u europske mreže referentnih centara, rekao je Borovečki.

Pieters je istaknuo je kako je cilj suradnje poboljšati preživljenje djece oboljele od raka u Hrvatskoj te omogućiti razmjenu znanja i zajedničke kliničke studije.

Zagreb je jedan od naših najvažnijih partnera u srednjoj i istočnoj Europi, rekao je.

Radi se, dodao je, i na uspostavi jedinice za klinička ispitivanja, gdje će se prikupljati podatke o liječenju djece oboljele od raka u Zagreb, te će se te podatke dijeliti s drugim bolnicama u Europi.

Pročelnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju Ernest Bilić dodao je da u Hrvatskoj dječji rak čini manje od pola posto svih malignih bolesti, ali je drugi uzrok smrtnosti u djece.

Već sudjelujemo u pet kliničkih studija, a očekujemo da će nova suradnja dodatno poboljšati preživljenje naših malih pacijenata, rekao je.