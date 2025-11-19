Ljubljenje nije počelo s ljudima, već s primatima precima velikih majmuna prije otprilike 20 milijuna godina, tvrdi se u studiji objavljenoj u srijedu.tri vijesti o kojima se priča Što to točno znači? Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu Sad znamo i to NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena Baš kao na Zemlji? Znanstvenici došli do zanimljivog otkrića: Ako na Marsu ima života, vjerojatno se skriva u - špiljama
Ljudi, čimpanze, bonobi, orangutani i gorile se ljube, što snažno sugerira da je navika naslijeđena od zajedničkog pretka, kaže se.
Nalazi su objavljeni u časopisu Evolution and Human Behavior. Znanstvenici su neromantično definirali ljubljenje kao "neagresivan kontakt usta na usta koji nije uključivao prijenos hrane". To je uključivalo seksualno ljubljenje, kao i platonske poljupce poput onih između članova obitelji ili u prijateljskim pozdravima. Kako se ljubljenje pojavilo ostaje predmet rasprave, kao i zašto se opstalo.
Neki ljudi smatraju da je seksualno ljubljenje koristan način procjene kvalitete ili prikladnosti partnera, rekla je glavna autorica dr. Matilda Brindle s Odjela za biologiju na Oxfordu. Alternativno, ljubljenje bi moglo biti vrsta predigre, povećavajući seksualno uzbuđenje i povećavajući šanse za oplodnju.
Smatra se da su se platonski poljupci koristili za snalaženje u složenim društvenim odnosima ili povećanje povezanosti, rekla je.
Studija je tvrdila da su neandertalci i ljudi vjerojatno također spajali usne, s obzirom na dokaze da su se križali i dijelili oralni mikrob - znak da su razmjenjivali slinu - dugo nakon što su se dvije vrste razišle prije 450 000-750 000 godina.