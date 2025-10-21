Europske zrakoplovne grupe Leonardo, Airbus i Thales postigle su okvirni dogovor o povezivanju poslovanja sa satelitima, rekla su dva upućena izvora Reutersu u ponedjeljak.

Projekt "Bromo" objedinit će Airbusov odjel za satelite s Thales Alenia Spaceom i Telespaziom u zajedničkom vlasništvu francuskog Thalesa i talijanske zrakoplovne grupe Leonardo.

Thales Alenia Space i Telespazio grade satelite za telekomunikacije, navigaciju i nadzor i pružaju usluge projektiranja i upravljanja.

Leonardov odbor trebao bi u utorak na izvanrednoj sjednici razgovarati o pojedinostima dogovora, koji još moraju odobriti nadzorni odbor i regulatori, naveo je jedan od izvora.

Leonardo, Thales i Airbus odbili su komentirati informaciju o okvirnom dogovoru.

Thales i Leonardo trenutno se s Airbusom natječu za najveći udio u europskom tržištu.

Pregovori o osnivanju tvrtke koja bi se natjecala s rivalima poput Muskovog SpaceX-a i njegovog Starlinka krenuli su još prošle godine.

U rujnu Reuters je izvijestio da tri grupe, po uzoru na europski projekt MBDA raketa, ozbiljno rade na objedinjavanju poslovanja sa satelitima u projektu "Bromo" vrijednom oko 10 milijardi eura.

Razgovori su bili zapeli tijekom ljeta budući da se nisu mogli dogovoriti o modelima upravljanja i o vrijednosti poslovanja, rekli su izvori.

Pregovarači bi trebali utanačiti i podjelu politički osjetljive tehnologije i radnih mjesta između Francuske i Italije, a teret im je u posljednje vrijeme bila i kriza vlade u Parizu, ali i politički osjetljiv dio posla, prema izvješću francuskog dnevnika La Tribune.

U proteklih deset godina pregovori su bili propali i zbog nacionalnih rivalstava i straha od monopola.

Pomak je donio dramatičan rast Starlinka u vlasništvu Elona Muska i prebacivanje težišta na jeftinije satelite, prisilivši Europu da udruži snage kako ne bi bila istisnuta s tržišta.

Provedba sporazuma mogla bi potrajati do dvije godine, a prvi je korak dogovor okvirnih uvjeta, kažu upućeni izvori. Iz Thalesa su prošli tjedan opovrgnuli informaciju da su okvirni uvjeti već dogovoreni.