Šopingholičari u Francuskoj mogli bi se naći u velikim problemima, nakon što je Francuska pokrenula postupak za suspenziju popularne trgovine brze mode.tri vijesti o kojima se priča Velika promjena Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade? Više satelita - veća opasnost Starlink je na prvoj liniji udara nepredvidljive prijetnje iz središta Sunčevog sustava Prvi u svijetu Kinezi pustili u pogon prvu svjetsku tvornicu za serijsku proizvodnju letećih automobila
Po nalogu premijera, vlada pokreće postupak suspenzije Sheina na vrijeme potrebno da platforma pokaže vlastima da je sav njezin sadržaj konačno u skladu s našim zakonima i propisima, priopćilo je ministarstvo financija.
Podsjetimo, Shein se našao na udaru francuskih regulatora nakon što je otkriveno da je u ponudi bio cijeli niz oružja i dječjih seksualnih lutaka.
Iako je Shein reagirao i uklonio sporne predmete iz ponude, a najavili su i kako će privremeno obustaviti svoje trgovanje u Francuskoj kako bi provjerio poštuju li svi trgovci na platformi pravila, to nije umirilo francusku administraciju. Problem je i što se sve događa upravo u trenutku kad je Shein otvorio prvu fizičku trgovinu u Parizu.
Dosta je bilo s pedopornografskim lutkama, a sada i s oružjem, rekao je u srijedu parlamentu ministar trgovine i malog poduzetništva Serge Papin prije nego što je naredio suspenziju platforme.
Francuska ministrica za digitalnu politiku Anne le Henanff zatražila je od Europske komisije da pokrene istragu o Sheinovim praksama. Podsjetimo kako se Shein već nalazi pod povećalom EK zbog neusklađenosti s europskim zakonodavstvom i sumnjivim trgovačkim praksama.
Vlada je najavila da će istraga o Sheinu započeti u roku od 48 sati, a zastupnici u parlamentu pozvali su predstavnike tvrtke Shein na saslušanje, koje bi se trebalo održati 18. studenog. Iz Sheina su poziv prihvatili.