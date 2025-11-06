Šopingholičari u Francuskoj mogli bi se naći u velikim problemima, nakon što je Francuska pokrenula postupak za suspenziju popularne trgovine brze mode.

Po nalogu premijera, vlada pokreće postupak suspenzije Sheina na vrijeme potrebno da platforma pokaže vlastima da je sav njezin sadržaj konačno u skladu s našim zakonima i propisima, priopćilo je ministarstvo financija.

Podsjetimo, Shein se našao na udaru francuskih regulatora nakon što je otkriveno da je u ponudi bio cijeli niz oružja i dječjih seksualnih lutaka.

Iako je Shein reagirao i uklonio sporne predmete iz ponude, a najavili su i kako će privremeno obustaviti svoje trgovanje u Francuskoj kako bi provjerio poštuju li svi trgovci na platformi pravila, to nije umirilo francusku administraciju. Problem je i što se sve događa upravo u trenutku kad je Shein otvorio prvu fizičku trgovinu u Parizu.

Dosta je bilo s pedopornografskim lutkama, a sada i s oružjem, rekao je u srijedu parlamentu ministar trgovine i malog poduzetništva Serge Papin prije nego što je naredio suspenziju platforme.

Francuska ministrica za digitalnu politiku Anne le Henanff zatražila je od Europske komisije da pokrene istragu o Sheinovim praksama. Podsjetimo kako se Shein već nalazi pod povećalom EK zbog neusklađenosti s europskim zakonodavstvom i sumnjivim trgovačkim praksama.

Vlada je najavila da će istraga o Sheinu započeti u roku od 48 sati, a zastupnici u parlamentu pozvali su predstavnike tvrtke Shein na saslušanje, koje bi se trebalo održati 18. studenog. Iz Sheina su poziv prihvatili.