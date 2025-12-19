Posebna, pretposljednja epizoda šeste sezone emisije ''Startaj Hrvatska'' donijela je gledateljima emotivno prisjećanje na trenutak kada su proizvodi ovogodišnjih kandidata po prvi put stigli na plave police u SPAR i INTERSPAR trgovinama. Nakon mjeseci intenzivnog rada, provjera kvalitete, dorada receptura i ambalaže te savjeta stručnjaka, kandidati su se osvrnuli na taj ključni trenutak kada su njihovi proizvodi postali dostupni kupcima diljem Hrvatske.

Epizoda je podsjetila na svečano otvorenje plavih ''Startaj Hrvatska'' polica gdje je kandidate dočekala direktorica marketinga SPAR Hrvatska Sandra Kokorić. Podsjetila ih je na to da su generacije kandidata prije njih pokazale koliko je zahtjevno razviti proizvod i plasirati ga na police velikog trgovačkog lanca. Naglasila je da SPAR ovu suradnju ne doživljava samo kao poslovni odnos, već kao ulaganje u povjerenje i podršku domaćim proizvođačima čija kvaliteta može stajati uz bok najvećim brendovima. Ulazak na police označava ulazak na tržište i dolazak pred onog najvažnijeg suca, kupca.

Epizoda je gledateljima približila i osobne dojmove kandidata. Tomislav Juretić koji stoji iza brenda Istrian Crafters i tvorac je osvježavajućeg pića Mist u četiri kombinacije okusa, opisao je osjećaj vrtloga u kojem se nalazio, no prizor vlastitog pića na policama donio mu je mir i vjeru da će kupci prepoznati sav uloženi trud. Mario i Ana Tereza Želinski s namazom nutKat prisjetili su se trenutka kada su u trgovini ugledali teglice koje su sami punili i etiketirali, istaknuvši koliko je snažno vidjeti da je ljubav prema lješnjaku postala proizvod dostupan svima.

Nikolina Perša, prva proizvođačica iz Like u projektu koja stoji iza brenda Smočnica, naglasila je koliko joj je značilo što će njezine Pločke stići do novih kupaca. Marcela Marinković Halkić i Dragutin Marković rekli su kako su ChoCo bučine sjemenke prelivene čokoladom za njih ostvarenje sna jer sada njihov proizvod stoji bok uz bok velikim proizvođačima. Anita i Ante Habada iz brenda Lješnjak Habada priznali su da im je cijeli proces i dalje pomalo nestvaran te da im se mjeseci rada sažimaju u intenzivne dane dolaska proizvoda do kupca.

Ivona Poljak iz Cookie Boxa prisjetila se da od prodaje očekuje da bude uspješna i dinamična, priželjkujući da police budu konstantno pune i da stalno stižu nove narudžbe za njezine razigrane keksiće. Martina Ćustić, fitoterapeutkinja i kreatorica kreme Derma Support, podijelila je osjećaj kao da ponovno kreće ispočetka jer je stigla pred sasvim novu publiku, ali vjeruje da će kupci prepoznati kvalitetu i emociju u kremi. Istarski pčelar Filip Raponja iz brenda Plan Bee poručio je da mu je uz dobru prodaju jednako važno da ljudi prepoznaju kvalitetan med i misiju osvještavanja javnosti o važnosti pčela.

Kandidati su sjeli s voditeljicom Miom Kovačić kako bi podijelili svoje najveće strahove, očekivanja i najljepše trenutke iz projekta „Startaj Hrvatska“. Projekt ulazi u svoju završnu fazu, a svi poduzetnici uspješno su svladali sve izazove koji su im se našli na putu. Čiji će proizvod u konačnici ponijeti titulu HIT proizvoda saznat ćemo u sljedećoj, ujedno i finalnoj epizodi šeste sezone Startaj Hrvatska.

Pratite emisiju ''Startaj Hrvatska'' nedjeljom na Novoj TV.