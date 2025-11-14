Ukrajina preusmjerava fokus proizvodnje s dronova na projektile, s ciljem stvaranja domaćeg tržišta oružja koje bi oponašalo uspjeh njihovih bespilotnih programa. Mi djelujemo kao rizični investitor u našoj zemlji putem projektnog programa Brave1. Dodjeljujemo stotine milijuna hrivnji za različite projektne programe projektila, rekao je u intervjuu za Business Insider Mihailo Fedorov, prvi potpredsjednik ukrajinske vlade i ministar digitalne transformacije.

Pokrenut 2023. godine, akcelerator obrane i pokretač inovacija ukrajinske vlade Brave1 djeluje kao akcelerator ukrajinskih obrambenih sustava, podržavajući razvoj i testiranje oružja proizvedenog u Ukrajini. Neki od njih rade na dokazivanju koncepta. Nadamo se da će se, u konačnici, ono što se dogodilo s dronovima dogoditi i s projektilima, što znači da ćemo stvoriti tržište, stvoriti raznolikost, koja će se pretvoriti u opipljivu sposobnost na bojnom polju, pojasnio je Fedorov.

Brave1 također upravlja Brave1 Marketom, platformom nalik Amazonu, gdje ukrajinske jedinice mogu kupovati dronove i druge sustave izravno od proizvođača. Katalog prikazuje dronove sa specifikacijama, uključujući doseg, cijenu i mogućnosti, čime se pojednostavljuje nabava u decentraliziranom ratnom okruženju. Ukrajina nastoji replicirati tu učinkovitost i u programima projektila.

Proširen arsenal projektila

Ukrajina proizvodi nekoliko domaćih projektila osmišljenih da osiguraju sposobnost napada na velike udaljenosti bez oslanjanja na zapadno oružje. R-360 Neptun, razvijen u Dizajnerskom birou Luh, prvotno je bio projektiran kao protubrodski projektil temeljen na sovjetskom projektilu Kh-35, ali sada ima produljeni domet, veće bojne glave i mogućnost napada i na kopnene ciljeve. Istaknuta uporaba uključuje napade na ruske ratne brodove, protuzračnu obranu i naftne objekte.

Krstareći projektil FP-5 Flamingo, razvijen u ukrajinskoj tvrtki Fire Point, prema izvješćima ima domet od 2900 kilometara, nadmašujući domet zapadnog oružja koje je Ukrajina dobila. Kijev također razvija balističke projektile i hibridne dron-projektile, a u planu je i masovna proizvodnja, prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Mi sve više koristimo ne samo ukrajinske dronove nego i naše vlastite projektile. Oni se vrlo dobro ponašaju, rekao je Zelenski ranije ovog mjeseca te dodao da je zahvalan domaćim proizvođačima, piše Business Insider.

Ipak, projektile je teže razvijati od dronova. Projektile Neptune i Flamingo pokreću turbopropelerski motori, dok većinu dronova pokreću obični propelerski motori. Pojedinačni troškovi također se znatno razlikuju. Flamingo košta približno milijun eura, dok Liutji udarni dron iznosi oko 182 tisuće eura, a mnogi drugi ukrajinski dronovi znatno su jeftiniji. Unatoč tim izazovima, Kijev i dalje snažno ulaže u razvoj domaćih projektila, potvrđujući svoju predanost izgradnji domaće, visoko učinkovite dalekometne udarne sposobnosti projektila.