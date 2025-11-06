Kina testira inovativni brod namijenjen isključivo ispitivanju bespilotnih helikoptera na moru, označavajući novi logistički korak u razvoju svojih mornaričkih dronova. Kineska državna televizija CCTV-7 prikazala je krajem rujna snimke bespilotnog helikoptera AR-500CJ u vježbama na moru, što predstavlja jedan od prvih javnih prikaza te eksperimentalne platforme u akciji.

AR-500CJ je varijanta obitelji AR-500 iz kineske kompanije Aviation Industry Corporation of China (AVIC), optimiziran za brodske operacije, a prvi je put poletio 2022. godine. Njegove uloge uključuju izviđanje, zračni prijenos signala i druge pomorske zadatke, prema podacima iz AVIC-a. CCTV-7 nije naveo naziv broda na kojem je dron testiran, niti je prikazan kompletan pogled, no karakteristične značajke povezuju ga s brodom porinutim u brodogradilištu Jiangsu Dayang Marine 2022. godine, šiše portal The War Zone.

Misteriozan nosač dronova

Portal Naval News prošle godine izvijestio je da taj kineski specijalizirani brod ima približno 100 metara duljine i 25 metara širine, s malim otokom na desnoj strani prema pramcu. Paluba sadrži trapezoidni dio pri krmi koji se izravno podudara s brodom prikazanim u snimkama kineske državne televizije. Ranije se nagađalo da bi to mogao biti brod Zhong Chuan Zi Hao, prvi te vrste civilni istraživački brod s logom CSSC-a, no paluba CSSC-ovog nosača je veća i drugačijeg oblika, što isključuje navedeno izravno podudaranje.

Brodogradilište Jiangsu Dayang Marine, poznato i kao New Dayang, postalo je zapaženo po proizvodnji neobičnih brodova s otvorenom palubom posljednjih godina, podsjeća The War Zone. Među njima su barem dva katamaranska "matična broda" za dronove i razni specijalizirani šlepovi, uglavnom namijenjeni za obuku i testiranje, često simulirajući prijetnje dronovima ili elektroničkim ratovanjem. The War zone ističe i da je snimka jednog katamaranskog maatičnog broda u upotrebi također prvi put prikazana na CCTV-7 2022. godine.

Operativni potencijal i ograničenja

Ti mali testni brodovi mogli bi pomoći ili surađivati s većim, posadnim ratnim brodovima u teoriji. Međutim, zbog svoje male veličine i dizajna, oni nisu pogodni za dugotrajne ili stvarne operacije u ratnim uvjetima, odnosno nisu prave borbene platforme, nego prvenstveno testni i brodovi za onuku. Ipak, kineska vojska ima koristi od takvih brodova, dok širi svoje kapacitete brodskih bespilotnih sustava.

Osim AR-500CJ, Kina razvija i druge brodske dronove, uključujući pomorsku varijantu AR-2000 iz tvrtke China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), prikazanu tijekom vojne parade u Pekingu u rujnu. Nadalje, razvoj pomorske verzije radarski nevidljivog drona GJ-11 ili GJ-21 napreduje, a najnovije slike tog drona otkrivaju njegov hvataljku za operacije s nosača aviona.

As it seems, for the first time clear images of a GJ-21 in flight are posted and this one - based on the still installed pitots - has its tail hook down. pic.twitter.com/5h1nVZHzIe — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 1, 2025

Kina se brzo pozicionira kao globalni lider u vojnim i komercijalnim bespilotnim letjelicama, pri čemu često postoji preklapanje između ta dva sektora. Isto tako, kineska ulaganja u specijalizirane brodove s otvorenom palubom za testiranje i obuku dronova vjerojatno će se nastaviti, podržavajući eksperimentiranje i šire pomorske ambicije.