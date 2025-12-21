Ekscentrični multimilijarder Elon Musk poznat je po svojim spektakularnim izjavama i najavama koje se baš i ne ostvaruju onako kako je on zamislio. Neke od tih izjava čak su ga dovele i u nevolju s investitorima i kupcima (primjerice oko Cybertrucka).

No, to ga ne sprječava da i dalje obećaje stvari koje, u najmanju ruku, zvuče teško izvedive.

U razgovoru s influencericom Katie Miller, inače suprugom zamjenika šefa kabineta američkog predsjednika, Musk je sipao hvalospjeve o SpaceX-u i njegovim dostignućima u području raketa.

Kako je moguće čuti (i vidjeti) u podcastu, Musk nije zadovoljan načinom na koji svijet percipira njegov ponos i diku - raketu Starship.

Stupanj do kojeg je Starship revolucionarna tehnologija, nije dobro shvaćen u svijetu. Ovo je prvi put da postoji dizajn rakete kod koje je moguća potpuna brza ponovna upotreba. Ovo je prvi dizajn gdje je raketa za višekratnu upotrebu jedan od mogućih ishoda, rekao je Musk.

Nastavio je i o tome kako on, ali i kako bi svi ostali, trebali vidjeti Starship u budućnosti.

Ako u budućnosti bude povjesničara, osvrnut će se na Starship i reći da je to jedna od najznačajnijih stvari koje su se ikada dogodile, pohvalio se. Možete razmišljati o povijesnim događajima kao o tome gdje bi se uklopili u evolucijsku dvoranu slavnih? Imate stvari poput jednostaničnog života, višestaničnog života, hvatanja mitohondrija, a zatim i na toj skali, vjerojatno među prvih deset, postaje li život multiplanetarni.

S obzirom na to da se spomenuti Starship do sad prilično mučio s testnim letovima (trebamo li uopće spomenuti brojne eksplozije, nedovršene letove, pa čak i zabranu leta Federalne komisije), ne iznenađuje da je NASA počela tražiti alternativnog prijevoznika za svoju opremu i ljude na Mjesec. Originalno je Muskov Starship bio jedini izbor.

No, za Muska to je tek mala i beznačajna prepreka prema osvajanju Marsa. Jer upravo je to glavni Muskov cilj. Čak je u nekoliko navrata zagovarao da se "preskoči Mjesec" i odmah krene prema Marsu s ljudskim misijama. Nedavno je predstavio i svoje viđenje vremenskog okvira u kojem bi se to trebalo dogoditi.

Ali, s obzirom na dosadašnja obećanja i poštivanje samozadanih rokova, teško da će Starship krenuti prema Marsu već sljedeće godine (kako je Musk spektakularno najavio).