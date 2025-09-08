Kao što se i najavljivalo, Volkswagen je i službeno predstavio ID. CROSS Concept, mali električni SUV s kojim kreću u novi napad na tržište električnih vozila. Kako je riječ o konceptu, za očekivati je kako bi do početka prodaje (što će biti tijekom sljedećeg ljeta) njemačka tvrtka mogla napraviti neke izmjene na ovom automobilu, no to ćemo saznati s vremenom.

ID. CROSS dio je nove obitelji manjih električnih vozila Volkswagena s kojim tvrtka želi konkurirati sve popularnijim kineskim automobilima koji su vozače osvojili prvenstvo cijenom. Osim ovog vozila, u budućnosti očekujemo i model o kojem se ranije govorilo kao o ID.2, a sada znamo da će se pojaviti kao ID. Polo te najjeftiniji model ID.1.

Po uzoru na T-Cross

VW ID.CROSS (Foto: Volkswagen AG)

Novi kompaktni SUV napravljen je po uzoru na model T-Cross, što znači da će biti idealan za gradsku vožnju. Dugačak je 4,161 m, širok 1,839 m te visok 1,588 m. Dolazi samo s jednim elektromotorom na prednjoj osovini snage 155kW, odnosno 211KS, dok doseg iznosi 420 km prema WLTP-u. Usprkos malim dimenzijama, automobil se može pohvaliti prilično prostranim prtljažnim prostorom od 450 litara te s dodatnih 25 litara ispod haube. Koncept je opremljen 21-inčnim aluminijskim naplatcima koji dodatno doprinose atraktivnom izgledu vozila.

Samo pozitiva

Ispred vozača nalaze se dva ekrana - 11-inčni s prikazom digitalnih instrumenata i najvažnijih informacija o vožnji te 13-inčni infotainment ekran, pri čemu je fokus bio na jednostavnosti korištenja tehnologije. Naime, uz ekrane i digitalan način upravljanja opcijama, nalaze se i fizičke tipke koje olakšavaju upravljanje nekim od osnovnih funkcija automobila kako vozači ne bi morali skretati pogled s ceste i previše tipkati po ekranu.

VW ID. CROSS donosi potpuno novi dizajnerski stil koji su u kompaniji nazvali “čistom pozitivom”, a baziran je na tri stupa - stabilnosti, simpatičnosti i “tajnom sastojku”. Taj tajni sastojak odnosi se na implementaciju, kako su ih nazvali - suptilnih dizajnerskih elemenata s najpoznatijih VW-ovih modela poput oblika C-stupova i ravne linije prozora s klasičnog Golfa i VW Busa. Takvi tajni sastojci povezuju prošlost brenda s njegovom električnom budućnošću. Pored toga, treba naglasiti i kako prednji i stražnji kraj dolaze s prepoznatljivom 3D svjetlima dizajniranim kako bi se činilo da se automobil smije.

Za uspjeh ovog vozila vjerojatno će najvažnija biti cijena. Ona trenutačno nije poznata, no spominje se cifra veća od 30 tisuća eura, a možda čak dosegne i 35 tisuća.

Izvor: Arena EV