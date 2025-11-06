Nova nuklearna sjena nadvila se nad svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je svojim vojnim čelnicima da pripreme prijedloge za moguće nuklearne pokuse, reagirajući izravno na nedavnu objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvenim mrežama, u kojoj je najavio da će Sjedinjene Države ponovno započeti s nuklearnim testiranjima.

Prema navodima ruske novinske agencije TASS, dužnosnici Kremlja „procjenjuju da Washington namjerava pripremiti i provesti nuklearne pokuse“. Ministar obrane Andrej Belousov savjetovao je Putinu da je „preporučljivo odmah se pripremiti za nuklearne pokuse punog opsega“, dodajući da bi se ruski poligon na arhipelagu Novaja Zemlja, na sjeveru Rusije, mogao osposobiti u kratkom roku. Taj arktički poligon, povijesno korišten za sovjetski nuklearni program, nedavno je služio i za eksperimentalna ispitivanja ruskog nuklearnog krstarećeg projektila Burevestnik (NATO oznaka SSC-X-9 Skyfall).

Nova utrka u nuklearnom naoružanju?

Koliko brzo Rusi mogu započeti s novim nuklearnim testiranjima procjenili su američki stručnjaci u razgovoru za portal The War Zone.

Kratak rok je relativan pojam. Najbrže bi bilo prevesti bojnu glavu u već postojeći tunel i zapečatiti ga. No to im ne bi donijelo nikakve nove podatke i vjerojatno bi predstavljalo rizik od curenja, kaže Hans Kristensen, direktor Projekta nuklearnih informacija pri Federaciji američkih znanstvenika. Dodao je da bi novi potpuno instrumentirani pokus mogao zahtijevati nekoliko mjeseci, ovisno o pripremi tunela i opreme.

Jon B. Wolfsthal, direktor Globalnog rizika pri Američkoj federaciji znanstvenika, naglasio je da arktički uvjeti ograničavaju ruske mogućnosti.

Oni zaista mogu, osim u slučaju prave izvanredne situacije, testirati samo ljeti i u kasnu jesen, rekao je.

Procijenio je da bi i jednostavan pokus mogao potrajati manje od 12 mjeseci, upozorivši da bi takve akcije mogle potaknuti novu utrku u naoružanju.

Rusija će testirati ako to učinimo mi. Pretpostavljam da neće ako mi nećemo, zaključio je Wolfsthal.

Novaja Zemlja je najspreminiji poligon

Daryl G. Kimball, izvršni direktor američke Udruge za kontrolu naoružanja (neprofitna organizacija), upozorio je da ne postoji tehnički, vojni ni politički razlog zbog kojeg bi Putin ili Trump trebali narediti nastavak nuklearnih pokusa. Belousovljeve izjave nazvao je kontraproduktivnima i neodgovornima, istaknuvši da obje zemlje već posjeduju velike i pouzdane arsenale, svaka s više od 1700 raspoređenih strateških bojnih glava.

Ankit Panda iz Carnegiejeve zaklade za međunarodni mir (američki think tank) pojasnio je da Rusija održava relativno visoku razinu spremnosti za pokuse na Novoj Zemlji te bi mogla provesti ograničeni test u roku od nekoliko tjedana ako bi postojao veliki politički pritisak.

Stephen Schwartz, američki istraživač i publicist specijaliziran za nuklearnu politiku i troškove nuklearnog oružja te suautor knjige "Atomska revizija" (Atomic Audit), isto je primijetio da Rusija proširuje kapacitete na arhipelagu Novaja Zemlja na sjeveru Rusije i vjerojatno bi mogla prilično brzo nastaviti s podzemnim nuklearnim pokusima. Upozorio je da bi čak i simbolična detonacija mogla gurnuti Sjedinjene Države i Rusiju, a možda i Kinu, Sjevernu Koreju te druge države, još dublje na put prema obnovi nuklearnih testiranja.