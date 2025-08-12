Otkriće koje je iznenadilo astronome: Za planetarni sustav nisu potrebne - zvijezde

Kad govorimo o planetarnim sustavima i galaksijama, obično govorimo o sustavu planeta koji se okupljaju oko neke zvijezde. Najbolji je primjer naš Sunčev sustav u kojem planeti kruže oko najveće zvijezde, Sunca.

No, međunarodni tim astronoma otkrio je nešto što bi takvo razumijevanje moglo baciti u vodu. Koristeći opažanja svemirskog teleskopa James Webb, pronašli su dokaze o postojanju masivnih planeta koji su sposobni formirati vlastite planetarne sustave - bez zvijezda.

Kako su naveli u studiji objavljenoj na depozitoriju arXiv i prihvaćenoj za objavu u časopisu The Astronomical Journal, takvi veliki planeti bili bi središte planetarnog sustava, a oko njih bi se kretali drugi, manji planeti. Zvuči poznati? Ljudi su godinama smatrali da se cijeli svemir okreće oko Zemlje. Čini se da su samo pogriješili planetarni sustav i "Zemlju".

U svojoj su se studiji znanstvenici fokusirali na "odmetnute" odnosno slobodno plutajuće planete koji nisu gravitacijski vezani uz zvijezdu.

Astronomi su tako, između kolovoza i listopada 2024. proučavali osam slobodno lebdećih planeta s masama između pet i 10 puta većim od Jupiterovih. Unatoč svojoj velikoj masi, zbog nekog razloga, ovi planeti nisu akumulirali dovoljno mase da bi održali reakcije nuklearne fuzije u svojim jezgrama i postali planeti.

Osim toga, otkrili su da se oko tih planeta nalaze velike emisije tople prašine, što bi moglo ukazivati napristunost diska ili cirkumstelarnog oblaka plina i prašine. To, samo po sebi, nije neobična pojava. Kad se dogodi u blizini zvijezde, ti su diskovi mjesta rađanja planeta, a predstavljaju preostali materijal koji ostane nakon formiranja zvijezde.

Ono što je ključno u slučaju lebdećih planeta je da diskovi tih planeta već pokazuju ključne prve korake formiranja novih planeta u obliku silikatnih zrnaca koja rastu i kristaliziraju se. Ta prašnjava zrnca mogu se skupljati i formirati gradivne blokove novih planeta.

Autori ističu kako je ovo prvo otkriće silikatnih zrnaca oko objekata planetarne mase.

Ova otkrića pokazuju da se gradivni blokovi za formiranje planeta mogu pronaći čak i oko objekata koji su tek nešto veći od Jupitera i plutaju sami u svemiru, rekla je u izjavi za medije glavna autorica i astronomkinja Belinda Damian sa Sveučilišta St Andrews u Škotskoj. To znači da formiranje planetarnih sustava nije isključivo vezano uz zvijezde, već bi moglo funkcionirati i oko usamljenih svjetova bez zvijezda.

Uzevši sve u obzir, ova studija pokazuje da objekti s masama usporedivim s onima divovskih planeta imaju potencijal formirati vlastite minijaturne planetarne sustave, rekao je u izjavi koautor Aleks Scholz, koji je ujedno i astronom sa St Andrewsa. Ti sustavi mogli bi biti poput Sunčevog sustava, samo smanjeni za faktor 100 ili više u masi i veličini.

Glavna razlika je, što bi u takvim planetarnim sustavima, vladala tama, što ih čini i "skrivenima" od naših teleskopa.