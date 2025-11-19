Vrlo mala glinena figurica iz drevnog natufijskog naselja potaknula je arheologe na preispitivanje drevnih predodžbi o odnosu ljudi i životinja. Predmet visok 3,7 centimetara iskopan je 2019. godine na lokaciji Nahal Ein Gev II, nedaleko od Galilejskog jezera, ali znanstvenici su njegovo značenje razjašnjenli tek 2024. godine.

Nahal Ein Gev II pripadao je Natufijancima, paleolitičkim lovcima–sakupljačima koji su živjeli u stalnim naseljima i prethodili najranijim zemljodjelskim ljudskim zajednicama. Figurica je privukla pozornost nakon što ju je ponovno analizirao izraelski arheolog Laurent Davin. On kaže je 100 posto uvjeren da prikazuje gusku na leđima žene, shvativši da drži 12.000 godina staru tvorevinu.

Kad sam izvadio ovaj mali komad gline iz kutije, odmah sam prepoznao ljudski lik, a zatim pticu koja leži na leđima, rekao je za New Scientist.

Nečekivan zaključak

Premda postoje stariji prikazi interakcija ljudi i životinja, uključujući 40.000 godina starog Lavljeg čovjeka, Davin smatra da je ovo najstarija poznata figurica koja prikazuje izravnu interakciju između čovjeka i životinje. Geokemijska analiza pokazuje da je glina pečena na oko 400 °C.Istraživanje vezano za to objavljeno je u časopisu PNAS.

Davin odbacuje praktična tumačenja i ističe da je guska oblikovana u položaju mužjaka tijekom parenja.

Tumačili smo prizor kao prikaz zamišljenog parenja između životinjskog duha i čovjeka, kaže i dodaje da je to bilo uobičajeno za tadašnja animistička društva u specifičnim situacijama poput ertoskih snova, šamanističkih vizija i mitova. Otisak prsta upućuje na to da je kipar bio mlada odrasla osoba ili odrasla žena, zaključuju autori istraživanja.

Alternativno (praktično) tumačenje

Arheolog Paul Taçon sa Sveučilišta Griffith u Australiji, koji nije sudjelovao u studiji, ipak nudi drukčije viđenje, uspoređujući položaj guske na figurici s agresivnim držanjem divljih gusaka.

Razmišljajući o odrastanju u Kanadi i kanadskim guskama, podsjetilo me na to kako napadaju kada su ljute. Kad se okrenete i pobjegnete, poletjet će i pokušati vam sletjeti na leđa kako bi vas kljucale po glavi ili vratu. Možda je prikazana priča o ženi koju je napala guska, a ne intiman susret, kaže.