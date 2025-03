Ova je država odlučila prijeći na bitcoin: Evo kakva je situacija četiri godine kasnije

Kad je srednjeamerička država, El Salvador, donijela odluku o prelasku na bitcoin, reakcije su bile očekivane. Dio javnosti sa skepsom je gledao na takvu odluku kao na velik eksperiment, dok je drugi dio s oduševljenjem prihvatio bitcoin, a predsjednika nazivao vizionarom.

El Salvador prvi službeno uveo bitcoin, ali ne bez problema, skepse i prosvjeda

No, četiri godine kasnije, situacija baš i nije najbolja. Podsjetimo, Kongres El Salvadora u lipnju 2021. godine priznao je bitcoin kao zakonsko sredstvo plaćanja. Ideja je bila da korištenjem kriptovalute koja je u tom trenutku strelovito rasla, pokrenu svoje ustajalo nacionalno gospodarstvo.

S primjenom je trebalo početi u rujnu 2021. godine, nakon što se odradi priprema. Određeno je oko 200 milijuna dolara za kupovinu "državnih" bitcoina, a vlada je obećavala svakom građaninu bitcoina u protuvrijednosti od 30 američkih dolara.

Međutim, već prvog dana bilo je jasno da to neće proći dobro. Cijena bitcoina, gotovo preko noći, pala je za oko 20 posto, a serveri američkog fonda za kriptoimovinu, BitGo, koji je trebao voditi El Salvadoreov središnji kripto novčanik, jedva su izdržali navalu novih korisnika. Usluga je bila otežana, pa čak i onemogućena u pojedinim trenucima, što je rezultiralo prosvjedima na ulicama.

Četiri godine kasnije, situacija je još gora. El Salvador ima visoku inflaciju, velik državni dug i ogroman porast stope siromaštva, a toliko razvikanu kriptotehnologiju koristi manje od dva posto građana.

Unatoč tome, predsjednik El Salvadora Nayib Bukele ne odustaje od svog "kripto sna". Ubrzao je planove za izgradnju "Bitcoin Cityja" gdje je trebala biti smještena kripto industrija iz cijelog svijeta. Ideja u načelu nije bila loša, no "Bitcoin City" trebao bi biti smješten na vrhu stare šume mangrova, a dosadašnja izgradnja uništila je ri kilometra kvadratna divljine i raselila brojne domorodce.

Bukele je odustao i od MMF-ovog kredita, koji je mogao barem malo ublažiti inflaciju i usporiti stopu siromaštva. Naime, MMF je za 3,5 milijardi dolara kredita tražio ograničenje vladinih bitcoin transakcija i zabranio daljnje akumuliranje te kriptovalute.

No, El Salvador i dalje akumulira bitcoin u državne rezerve i od tvrtki traži da prihvaćaju i koriste bitcoine. S obzirom na to kako je ovaj "eksperiment" do sad funkcionirao, pred El Salvadorom je još teških mjeseci.

Izvor: Futurism