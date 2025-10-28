Nedavno otkriveni komet izvan Sunčevog sustava, 3I/ATLAS, ne predstavlja opasnost za Zemlju, no njegov prolazak kroz Sunčev sustav koristi se kao praksa za otkrivanje potencijalnih prijetnji. NASA i Međunarodna mreža za upozoravanje na asteroide (IAWN) koordiniraju globalnu promatračku kampanju kako bi usavršili metode praćenja objekata koji bi jednog dana mogli zaprijetiti Zemlji. Preciznim mjerenjem orbite i kretanja kometa, astronomi žele ojačati sustave ranog upozoravanja za opasne asteroide ili komete.

Kampanja će ciljati komet 3I/ATLAS (C/2025 N1) kako bi se uvježbala sposobnost promatračke zajednice da izvuče točnu astrometriju, stoji u objavi Centra za male planete, pri Međunarodnoj astronomskoj uniji (IAU), koju prenosi portal Space.com i u kojoj su predstavljeni ciljevi projekta praćenja 3I/ATLAS-a. Promatranja se fokusiraju na astrometriju, odnosno praćenje kretanja kometa u odnosu na zvijezde, kako bi se modelirala njegova putanja. Kometi, sa svojim raspršenim repovima i komama, posebno otežavaju procjenu sjaja i predviđanje orbite.

3I/ATLAS će proći na približno 1,8 astronomskih jedinica (1 AU = udaljenosti Zemlje od Sunca) od Sunca, dovoljno daleko da ne ugrozi Zemlju, ali dovoljno blizu da teleskopi prikupe vrijedne podatke. Astronomi amateri pozvani su da se uključe putem online registracije do 7. studenoga, uz radionice i telekonferencije planirane tijekom promatračkog razdoblja. NASA smatra te aktivnosti praćenja prioritetom, naglašavajući da je iako je mala vjerojatnost, praćenje objekata blizu Zemlje važno za obranu planeta.

Pronalazak nikla u kometu

Osim što služi za vježbu obrane planeta, 3I/ATLAS pruža nove podatke o kemijskom sastavu materijala izvan Sunčevog sustava. Tim koji koristi Vrlo veliki teleskop (VLT) u Čileu otkrio je sjajni plin nikla u kometovoj komi, na izuzetno velikoj udaljenosti od Sunca.

U iznenađujućem otkriću, naš tim je otkrio sjajni nikalni plin u plinu oko nadolazećeg međuzvjezdanog kometa 3I/ATLAS na izuzetno velikoj udaljenosti od Sunca, gdje su temperature daleko preniske da bi se metali normalno isparili, objavio je međunarodni tim znanstvenika koji koristi navedeni teleskop u Čileu, a prenosi Space.com.

Prvi značajan signal opažen je 20. srpnja na 3,88 astronomskih jedinica od Sunca, a nikalni signal se pojačavao kako se komet približavao Suncu. Sredinom kolovoza, na 3,07 AU, otkriveni su i spektralni tragovi cijanogena (CN), uobičajene molekule kometa Sunčevog sustava. Nikal se pojavljuje bez mjerljive količine željeza, što sugerira da je kemijski vezan u hlapljive molekule koje oslobađaju metale na niskim temperaturama.

Podaci sa svemirskog teleskopa James Webb nadopunjuju ta otkrića, otkrivajući kometovu komu bogatu ugljičnim dioksidom, ledenim česticama vode i ugljičnim monoksidom. Zajedno, ti rezultati pružaju neviđeni uvid u kemiju materijala koji dolazi iz drugog zvjezdanog sustava.

Kako se 3I/ATLAS približava perihelu (točki najbližoj Suncu u svojoj putanji) 29. listopada, međunarodni tim astronoma nastavlja koordinirana promatranja, očekujući dodatni porast aktivnosti i moguće pojavljivanje novih kemijskih tragova.