Točno godinu dana nakon što je prvi hrvatski satelit CroCube uspješno lansiran u orbitu, nacionalno udruženje svemirske industrije HISPACE uputilo je službenu inicijativu da se 21. prosinca proglasi Danom prvog hrvatskog satelita.

Kako ističu, ova inicijativa slavi povijesni tehnološki iskorak kojim je Hrvatska, zahvaljujući volonterskom timu misije CroCube, postala ravnopravan sudionik u globalnom i rastućem svemirskom sektoru.

Iako je veći dio CroCube satelitske platforme kupljen kao komercijalno rješenje, hrvatski doprinos bio je ključan. U Hrvatskoj se okupilo dovoljno znanja da kompanija SpaceX dopusti lansiranje CroCubea na raketi Falcon 9, u istom prostoru sa satelitima koji koštaju milijune dolara. Domaći satelit morao je zadovoljiti identična, stroga testiranja kao i veliki sustavi, što je dokaz vrhunske izvrsnosti tima od preko 30 stručnjaka u okviru misije CroCube koji su na projektu radili tri godine, kaže Bernard Ivezić, predsjednik HISPACE-a.

Podsjetimo, prije točno godinu dana, 21. prosinca 2024., raketa Falcon 9 tvrtke SpaceX ponijela je CroCube u orbitu. Iako malen (1U CubeSat), ovaj satelit predstavljao je jedan od tehnološki najvećih skokova u modernoj povijesti Hrvatske. Projekt koji je započeo kao san grupe entuzijasta, rezultirao je nizom povijesnih postignuća koja su trajno promijenila domaći znanstveni i industrijski pejzaž.

Tijekom misije ostvaren je niz uspjeha u Hrvatskoj:

- CroCube je prvi satelit sastavljen u Hrvatskoj, a sastavljanje je obavljeno u čistoj sobi PMF-a Sveučilišta u Zagrebu,

- CroCube je ponio prvi hrvatski korisni teret, tj. payload, u Zemljinu orbitu, a dizajn i izradu tog tereta - elektroničkog sustav AstroTron 1000 napravila je hrvatska tvrtka Pulsar Labs, koju vodi Ante Medić, što potvrđuje da je po prvi put neki hrvatski hardver otišao u svemir,

- CroCube je prvi satelit koji je od hrvatskog regulatora HAKOM-a dobio dozvolu za upotrebu frekvencija za komunikaciju s njim pod oznakom 9A0CC, a što je pomogao Željko Ulip iz Radio kluba Zagreb kroz sudjelovamnje u HRS/IARU koordinaciji,

- CroCube je prvi hrvatski svemirski objekt koji građani mogli pratiti na svojim mobitelima putem istoimene mobilne aplikacije, na čemu su radile domaće tvrtke Notch i Exevio,

- CroCube je prvi hrvatski satelit koji je, zahvaljujući transferu znanja iz Češke i Slovačke u Hrvatsku preko tvrtke Spacemanic, uspješno prošao cjelokupan proces isporuke i lansiranja putem Exolauncha, njemačkog partnera koji izravno radi sa SpaceX-om,

- CroCube je omogućio da Matija Makoter na FSB-u Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Danijela Rohde i uz komisiju dr. sc. Vernese Smolčić, uspješno napiše i obrani rad "Aspekti oblikovanja i realizacije malog satelita", što je prvi praktični diplomski rad u Hrvatskoj koji se bavi konkretnim inženjerskim procesom sastavljanja i testiranja satelita, a ne samo teorijom,

- CroCube je prvi hrvatski satelit i općenito domaći objekt u svemiru, koji je došao iz Hrvatske, a koji je dobio službenu oznaku NORAD-a ID 62394 te je to uneseno u više neovisnih baza: N2YO, SatNOGS, SatelliteMap i nanosats.eu,

- CroCube je dobio i međunarodnu oznaku COSPAR (Int’l designator) 2024‑247T.

Sve to potvrđuje da je CroCube uspješno postao službeno priznat svemirski objekt i da je prošao međunarodne regulatorne-proceduralne korake, koji uključuju usklađivanje s ITU/IARU regulativom, unos u Space-Track katalog, koji vodi US Space Command, i licenciranje u Hrvatskoj.

Hrvatska je zahvaljujući radu volontera na CroCubeu dobila svoj prvi objekt u svemiru s međunarodnim digitalnim rodnim listom - oznakom COSPAR 2024-247T i NORAD ID-om 62394. To nisu samo brojevi, već jasan dokaz da je jedan komad hardvera dizajniran i sastavljen u Hrvatskoj prošao najstrožu svjetsku birokraciju i inženjerske testove, kaže predsjednik HISPACE-a.

Udruženje HISPACE osnovano je na temeljima energije i zajedništva stvorenog tijekom volonterskog rada na misiji CroCube.

HISPACE je dijete CroCubea. Nastali smo kroz rad na tom projektu jer smo shvatili koliki potencijal Hrvatska ima. Danas, kao neovisno udruženje, radimo na tome da taj potencijal pretvorimo u snažnu nacionalnu svemirsku industriju. Inicijativa za Dan prvog hrvatskog satelita naš je način da odamo priznanje svim volonterima CroCubea koji su praktično pokazali da se naizgled nezamislivi projekti mogu realizirati u Hrvatskoj, kaže Ivezić.

Iz HISPACE-a se nadaju da bi Hrvatska u skoroj budućnosti mogla postati puni član Europske svemirske agencije (ESA) što bi dodatno potaknulo razvoj svemirske industrije.