Kad je Span prije tri godine pokrenuo Centar kibernetičke sigurnosti, bio je zamišljen kao mjesto edukacije za stručnjake u tom području. No, situacija na tržištu i u javnosti pokazala je da, barem što se kibernetičke sigurnosti tiče, nije dovoljno samo educirati one koji se kibernetičkom sigurnošću bave, već i puno širi krug ljudi. 

Tako su proteklih godina radili na širenju svoje ponude i, u konačnici, postali Ustanova za obrazovanje odraslih gdje će se izvoditi formalni i neformalni obrazovni programi u području kibernetičke sigurnosti. To znači da će se, uz već postojeće edukacije, od sada moći steći i formalne kvalifikacije priznate u hrvatskom sustavu obrazovanja. Od osnutka prije tri godine Centar je ostao posvećen istoj misiji: dijeljenju najnovijih znanja, praksi i iskustava kako bi se ojačale kompetencije poslovne zajednice na tom polju te educirala nova generacija stručnjaka.

Kad imate nešto što nudite, a nemate publiku, ni ljude koji bi to radili, morate poraditi na obrazovanju, rekao je u uvodnom dijelu jedan od osnivača i direktor Spana, Nikola Dujmović. 

Podsjetio je da su upravo ljudi najčešća slaba karika u kibernetičkoj sigurnosti, a edukacija rješava tu slabost.

AI može biti sredstvo za napad

Stručnjak za kibernetičku sigurnost iz Spana, Neven Zitek, istaknuo je kako su napadi ransomwareom i dalje najveći problem u svijetu, a slijede ga napadi kroz poznate ranjivosti dok je ljudski faktor na trećem mjestu. 

Unutarnje prijetnje su veće i opasnije od vanjskih napadača, upozorio je Zitek i istaknuo kako je edukacija zaposlenika nešto što postaje nužnost, ali i zakonska obaveza za velik broj tvrtki. 

Kompanije su Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti postale obavezne provoditi različite edukacije različtih razina zaposlenika, naglasio je. 

U posljednje se vrijeme, kao glavna opasnost pokazalo korištenje umjetne inteligencije u zlonamjerne svrhe. 

Hakeri koriste umjetnu inteligenciju za brži i bolji napad, ali i napadaju same modele umjetne inteligencije. S druge strane, javno su dostupni brojni alati za generiranje deepfake videa i generiranje lažnog sadržaja kojim se mijenja javno mišljenje, upozorio je Zitek i pokazao nekoliko primjera u kojima je na zlonamjerni način iskorištena umjetna inteligencija. 

Kibernetičkih stručnjaka nedostaje na svakom koraku

Kibernetičke su prijetnje na svjetskoj razini u kontinuiranom porastu, zbog čega su stručnjaci u ovom području prijeko potrebni. Prema istraživanju vodeće svjetske organizacije za stručnjake kibernetičke sigurnosti ISC2, u 2024. godini zabilježena je potreba za čak 4,8 milijuna stručnjaka iz ovog područja.

Putem dostupnih programa u Span Centru kibernetičke sigurnosti te simulacijama stvarnih kibernetičkih napada, polaznici stječu praktična i teorijska znanja koja im omogućuju da prepoznaju, analiziraju i efikasno odgovore na kibernetičke prijetnje. Većinu predavača čine stručnjaci iz Spana, koji su dugogodišnjim radom na domaćim i međunarodnim projektima stekli veliko praktično iskustvo i znanje koje sada prenose polaznicima.

Potreba za stručnjacima iz područja kibernetičke sigurnosti raste iz godine u godinu, a obrazovni kapaciteti u Hrvatskoj tu potrebu ne mogu popratiti. Iz tog smo razloga prepoznali važnost razvoja ciljanih programa za sve one koji žele graditi svoju karijeru u ovom zanimanju sadašnjosti, ali i budućnosti. U Span Centru kibernetičke sigurnosti stručnjaci iz realnog sektora prenose svoja znanja i praktično iskustvo polaznicima kako bi što prije mogli započeti ili nastaviti svoju karijeru u ovom području, izjavio je ravnatelj Span Centra kibernetičke sigurnosti Marinko Žagar, koji je tijekom svoje 30-godišnje karijere kao predavač stekao bogato iskustvo upravo u području kibernetičke sigurnosti.

U Span Centru kibernetičke sigurnosti dosad se educiralo više od dvije i pol tisuće polaznika. Obrazovni programi kontinuirano se osvježavaju i osmišljeni su tako da odgovaraju konkretnim potrebama organizacija i pojedinaca, uz poseban naglasak na praktičnu primjenjivost sadržaja.

S osnivanjem ustanove polaznicima su trenutačno na raspolaganju dvije mikrokvalifikacije: Analitičar kibernetičke sigurnosti i Cloud Security stručnjak. Riječ je o formalnim kvalifikacijama koje su dio Nacionalnog okvira kvalifikacija i upisuju se u e-radnu knjižicu. Mikrokvalifikacije je moguće ostvariti i uz sufinanciranje putem HZZ vaučera, a mogu ih koristiti sve zaposlene i nezaposlene osobe starije od 15 godina.