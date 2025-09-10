Samo nekoliko dana nakon što je Volkswagen predstavio svoj mali električni SUV ID. CROSS od kojeg imaju velika očekivanja, Škoda je na IAA Mobility Showu u Münchenu prikazala svoj najnoviji adut na tom tržištu. Riječ je o cjenovno pristupačnijem električnom SUV-u koji je, usprkos manjim dimenzijama, prilično prostran te ima solidan doseg.

Verzija koju je Škoda predstavila ovaj tjedan je “skoro produkcijska”, a konačan model možemo očekivati sredinom sljedeće godine, kada se očekuje i početak prodaje. Škoda Epiq prvo je vozilo razvijeno korištenjem novog dizajnerskog pristupa češke tvrtke nazvanog “Modern Solid” te je baziran na VW Groupovoj MEB Entry platformi - istoj koju će koristiti i VW ID. Polo i CROSS, kao i Cupra Raval.

Škoda Epiq (Foto: Škoda)

Iako je riječ o vozilu manjih dimenzija dužine 4,1 metar u koje bi se komotno moglo smjestiti 5 osoba, dok se njegovih 475 litara prtljažnog prostora čini dovoljnim i za obiteljske potrebe.

Doseg od 425 km

Iz češke tvrtke još nisu objavili sve detalje oko Epiqa, no službeno je poznato kako će njegov doseg iznositi 425 km s jednim punjenjem baterije. Neslužbeno, automobilski mediji spominju prednji elektromotor snage “oko 208 KS”, a više informacija o motoru, bateriji i brzini punjenja trebali bi saznati sljedeće godine.

Nije poznato niti kakva će biti unutrašnjost vozila jer se na sajmu u njega nije moglo zaviriti, no na EV Areni kažu kako možemo očekivati sličan interijer kao i u ID. CROSS-u. Dakle, 11 i 13-inčne ekrane, uz fizičke tipke za neke od najvažnijih i najčešće korištenih opcija.

Za one koji razmišljaju o kupovini manjeg električnog SUV-a, jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija informacija odnosi se na njegovu cijenu. Iako konkretna cifra nije spomenuta, iz Škode su komentirali kako će ona biti usporediva s cijenom benzinskog modela Kamiq. Početna cijena ovog vozila u Njemačkoj iznosi nešto više od 25 tisuća eura.

Kada se pojavi na tržištu Epiq će konkurirati modelima poput novog Volkswagenova električnog kompaktnog SUV-a (nije poznato kolika će biti njegova cijena, no spominje se cifra veća od 30 tisuća eura), kao i Ford Pume Gen-E, Jeep Avengera, Kije EV2 itd.

Izvor: EV Arena