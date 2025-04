Što uvođenje američkih carina znači za IT industriju?

Američki predsjednik Donald Trump predstavio je nove carine za gotovo sve države svijeta s kojima SAD ima nekakav trgovinski odnos. I dok se raspravlja kako će carine utjecati na automobilsku industriju i prosječnog Amerikanca, Mobile World Live analizirao je kako će one utjecati na IT industriju.

Glavni analitičar CCS Insighta Ben Wood rekao je za Mobile World Live da će američke tarife vjerojatno teško pogoditi Apple i Samsung, što će zauzvrat rezultirati višim cijenama za krajnje potrošače u SAD-u.

Istaknuo je kako upravo te dvije tvrtke drže najveći dio tržišta pametnih telefona u SAD-u, što bi se sad moglo pokazati problematičnim jer se oslanjaju na proizvodnju uređaja u Kini i Vijetnamu, zemljama kojima je Trump nametnuo neke od najviših carinskih stopa (Kini 34 posto, što je ukupno 54 posto jer je već ranije uvedena carinska stopa od 20 posto, Vijetnamu 46 posto).

Ako se ništa brzo ne promijeni, vjerojatno će se morati povećati maloprodajne cijene za pametne telefone i druge uređaje potrošačke elektronike, rekao je Wood.

To će ostaviti traga i na profitne marže Applea, Samsunga i drugih proizvođača potrošačke elektronike. Proizvođači će, smatra Wood, pokušati izbjeći veliko povećanje cijena "ublažavanjem nekih dodatnih troškova", no do poskupljenja će ipak doći. Pitanje je samo kada i kako.

Wood podsjeća kako je prebacivanje proizvodnje iz Kine u druge azijske države nešto pomoglo tvrtkama, jer su državama u kojima je najveći dio proizvodnje nametnute manje carinske stope (od 24-26 posto).

Podsjetimo, jedan od Appleovih najvećih dobavljača, Foxconn, prebacio je većinu svoje proizvodnje u Indiju i Vijetnam, a u proteklih šest mjeseci nabavio je opremu u vrijednosti od 32,3 milijuna dolara za svoju indijsku operaciju kao dio svog plana za povećanje kapaciteta za Apple.

Samsung se suočava sa sličnim poteškoćama, uz napomenu da, čak i kad bi sve svoje uređaje proizvodio isključivo u Južnoj Koreji, za uvoz u SAD morao bi platiti carinsku stopu od 25 posto.

Procjenjuje se kako će visoke carinske stope na proizvode iz Kine i Tajvana najviše utjecati na IT industriju jer upravo iz te dvije države dolazi velik broj čipova i drugih elektroničkih komponenti koje se ugrađuju u proizvode poput automobila, računala i potrošačkih uređaja.

To bi, prema analitičarima, moglo dovesti do rasta cijena potrošačke elektronike, čak i one koja se proizvodi u SAD-u, jer dijelove za te proizvode tvrtke masovono uvoze iz drugih zemalja.

Očekuje se da će američke carinske stope, a onda i odgovor drugih zemalja rezultirati velikim promjenama u svjetskoj trgovini.

Neke procjene govore da bi carinske stope na elektroničke uređaje i čipove iz Kine zapravo mogle neizravno doprinijeti dodatnom razvoju kineskih proizvođača potrošačke elektronike, ali i električnih vozila.

Zanimljivo, carinske stope usmjerene su prije svega na fizičke proizvode, dok se na, primjerice softver i usluge, odnose neizravno. No, to ne znači da su softverske tvrtke i različite digitalne platforme imune na carinske stope. S obzirom na to da velike IT tvrtke imaju svoje sjedište u SAD-u, primjena recipročnih carinskih stopa, poput instrumenta Europske unije protiv prisile, mogli bi rezultirati uvođenjem carinskih stopa na "online usluge.

Podsjetimo još i da bi ove američke carinske stope trebale stupiti na snagu od 9. travnja 2025.