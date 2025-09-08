Posljednjih godina sve više slušamo upozorenja o potencijalnim opasnostima koje umjetna inteligencija predstavlja za ljude, a u nekim se slučajevima čak spominju i apokalipse i kraj čovječanstva. Nadamo se kako će takvi scenariji ostati rezervirani samo za filmove katastrofe, no činjenica je kako tehnologija i AI napreduju velikom brzinom te da nitko ne zna što će se dogoditi u situaciji ako se umjetna inteligencija otme kontroli.

Dok će neki odmahnuti rukom na takve scenarije, drugi ih shvaćaju itekako ozbiljno i već rade na tome kako bi osvijestili ljude i napravili pritisak na velike tehnološke kompanije. Dvojica muškaraca tako su počela sa štrajkom glađu ispred ureda AI kompanija Anthropic i DeepMind, kao znak protesta protiv razvoja umjetne inteligencije.

Stvaranje nadljudskih sustava

Guido Reichstadter, 45-godišnji aktivist tako od Anthropica traži da odmah prekinu svoje nepromišljene aktivnosti koje štete našem društvu te želi da odmah počnu na saniranju štete koja je već napravljena. Smatra kako živimo u svijetu u kojem se laboratoriji natječu u stvaranju nadljudskih sustava, što se treba odmah zaustaviti i vjeruje kako se velike stvari mogu napraviti i s ograničenim sustavima koji ne predstavljaju takav rizik. Novinarima Business Insidera rekao je kako je prvi dan prosvjeda ostavio pismo na stolu CEO-a Anthropica Daria Amodeija od kojeg je zatražio prekid razvoja AI-a, a ne namjerava napustiti svoje mjesto ispred kompanije dok ne dobije odgovor.

Zanimljivo, upravo je Amodei nedavno upozorio na krvoproliće na tržištu rada koje će nastati upravo zbog umjetne inteligencije, pri čemu je posebno naglasio kako oni imaju dužnost i obvezu biti iskreni oko stvari koje nam dolaze i koje možemo očekivati.

Stop AI

Reichstadter je osnivač organizacije Stop AI koja nenasilnim metodama želi zabraniti stvaranje umjetne superinteligencije kako bi spriječili uništenje čovječanstva, masovni gubitak posla te brojne druge probleme. Svojim postupcima inspirirao je i druge pa je tako 29-godišnji Michael Trazzi, bivši sigurnosni istraživač umjetne inteligencije, započeo sa štrajkom glađu ispred sjedišta DeepMinda u Londonu.

On također prosvjeduje protiv brzog napretka umjetne inteligencije i potencijalnih negativnih posljedica te vjeruje kako bi kolektivni pritisak na direktore AI kompanija mogao utjecati na promjene. On od šefa DeepMinda traži da mu potvrdi da neće objavljivati nove i naprednije AI modele, ako i druge AI tvrtke također prestanu s tim, a nije teško zaključiti kako se takvo što - neće dogoditi. Novinari Business Insidera poslali su upit Anthropicu i DeepMindu, no nisu dobili odgovore.

Izvor: Business Insider